Еще одна страна сприсоединилась к зерновой инициативе — Finance.ua

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Еще одна страна сприсоединилась к зерновой инициативе

Аграрный рынок
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Власти Дании присоединились к «зерновой сделке» в рамках Grain From Ukraine.
Об этом сообщила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Одессе.
Фредериксен также добавила, что Дания всегда будет поддерживать Украину — и в войне, и в восстановлении.
Кроме того, Зеленский подчеркнул необходимость добавить к «зерновой сделке» николаевские порты.
Президент Украины и премьер-министр Дании посетили также и Николаевскую область, в частности морской торговый порт, и осмотрели резервуары для хранения масла, разрушенные в результате ракетных ударов рф.
По материалам:
Слово і Діло
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