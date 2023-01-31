Еще одна страна сприсоединилась к зерновой инициативе — Finance.ua

Еще одна страна сприсоединилась к зерновой инициативе Сегодня 12:45 — Аграрный рынок

Власти Дании присоединились к «зерновой сделке» в рамках Grain From Ukraine.

Об этом сообщила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Одессе.

Фредериксен также добавила, что Дания всегда будет поддерживать Украину — и в войне, и в восстановлении.

Кроме того, Зеленский подчеркнул необходимость добавить к «зерновой сделке» николаевские порты.

Президент Украины и премьер-министр Дании посетили также и Николаевскую область, в частности морской торговый порт, и осмотрели резервуары для хранения масла, разрушенные в результате ракетных ударов рф.

Слово і Діло По материалам:

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