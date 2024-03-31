Еще одна страна присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины — Finance.ua

Еще одна страна присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины Сегодня 09:08 — Казна и Политика

Исландия присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины и инвестирует в приобретение экипировки для женщин в украинской армии. Прогнозируется, что на проект Исландия потратит около 2 млн евро.

Об этом сообщают на сайте МИД страны.

«Крайне важно, чтобы мы продолжали решительно поддерживать Украину, но таким образом мы вносим вклад не только в защиту народа страны, но и в международное право в более широком контексте, а также в наши собственные интересы в сфере безопасности», — заявил министр иностранных дел Бьярни Бенедиктссон.

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Также страна будет спонсировать закупку экипировки для женщин в украинской армии.

В МИД сообщают, что процент женщин в армии значительно вырос за последние годы, особенно после начала российского вторжения.

Для обеспечения женщин-военнослужащих предлагается предоставить:

обмундирование;

бронежилеты;

медицинские товары;

гигиенические товары.

Указано, что сумма для удовлетворения потребностей составит около 500 тысяч евро.

30 миллионов крон (свыше 1,2 млн евро) на покупку для Украины реактивной системы залпового огня RM-70. Напомним, чешская инициатива «Подарок для путина» (Dárek pro Putina) собрала на покупку для Украины реактивной системы залпового огня RM-70.

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