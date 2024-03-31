Еще одна страна присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины — Finance.ua
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Еще одна страна присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Казна и Политика
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Исландия присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины и инвестирует в приобретение экипировки для женщин в украинской армии. Прогнозируется, что на проект Исландия потратит около 2 млн евро.
Об этом сообщают на сайте МИД страны.
«Крайне важно, чтобы мы продолжали решительно поддерживать Украину, но таким образом мы вносим вклад не только в защиту народа страны, но и в международное право в более широком контексте, а также в наши собственные интересы в сфере безопасности», — заявил министр иностранных дел Бьярни Бенедиктссон.
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Также страна будет спонсировать закупку экипировки для женщин в украинской армии.
В МИД сообщают, что процент женщин в армии значительно вырос за последние годы, особенно после начала российского вторжения.
Для обеспечения женщин-военнослужащих предлагается предоставить:
  • обмундирование;
  • бронежилеты;
  • медицинские товары;
  • гигиенические товары.
Указано, что сумма для удовлетворения потребностей составит около 500 тысяч евро.
Напомним, чешская инициатива «Подарок для путина» (Dárek pro Putina) собрала 30 миллионов крон (свыше 1,2 млн евро) на покупку для Украины реактивной системы залпового огня RM-70.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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