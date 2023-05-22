Еще одна страна ЕС вводит регистрацию украинских автомобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еще одна страна ЕС вводит регистрацию украинских автомобилей

Личные финансы
1
Еще одна страна ЕС вводит регистрацию украинских автомобилей
Еще одна страна ЕС вводит регистрацию украинских автомобилей
С 22 мая украинские беженцы в Италии должны зарегистрировать свои автомобили. Чтобы управлять своими транспортными средствами через год в этой стране, нужно получить временные номерные знаки.
Какие правила будут действовать для украинцев, рассказывает news.italy24.press.

Новые положения для украинских беженцев в 2023 году

Общие правила для владельцев автомобилей с регистрацией вне ЕС таковы:
  • свободное использование автомобилей с иностранными номерами в течение года — если человек постоянно не проживает в Италии;
Для проживающих постоянно в стране:
  • национализировать в течение 3 месяцев после получения вида на жительство, если автомобиль соответствует местным нормам;
  • зарегистрировать в Реестре иностранных транспортных средств (REVE), если автомобиль находится в стране более 30 дней.
Согласно этим правилам, через год пребывания в Италии украинцы не могут пользоваться автомобилями с украинскими номерами.
Минтранс Италии в постановлении от 12 мая 2023 урегулировал регистрацию автомобилей украинских беженцев. Это временное решение для украинцев во время действия временной защиты.
С 22 мая владельцы автомобилей с украинскими номерами могут получить специальные номерные знаки (EE). Они могут быть выпущены при условии:
  • гражданин Украины имеет вид на жительство с действующей временной защитой;
  • транспортное средство, зарегистрированное в Украине, является собственностью заявителя.
Это означает, что документы, которые дают разрешение на проживание в связи с временной защитой, всегда должны быть с водителем в автомобиле. Номера действительны, пока действует временная защита.
Каждый беженец может подать заявление и получить номер ЕЕ только для одного автомобиля, зарегистрированного на его имя. Это могут быть легковые авто и мотоциклы.

Какие документы нужно подать

Заявление о выдаче номеров необходимо подать в автоинспекцию, отвечающую за данный регион. Если заявление подается непосредственно от заинтересованного лица на стойке DMV, необходимо предъявить оригиналы:
  • паспорта или иного действительного документа, удостоверяющего личность, выданного в Украине или Италии;
  • вида на жительство для временной защиты;
  • украинского водительского удостоверения.
Те же документы должны быть предъявлены при выдаче номерного знака EE и соответствующего удостоверения.
Заявку на выдачу номерных знаков EE также можно подать через уполномоченное лицо или через агентство автопрактики.
При этом перевод документов не требуется. Вместо этого требуется только составление консульством Украины в Италии формы, в которой указываются личные данные заявителя и технические данные транспортного средства.
К слову, Италия предоставила временную защиту более 175 тысячам украинских беженцев от войны.
Чтобы чувствовать себя безопасно за рулем не только в Украине, но и за рубежом, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. С ней можно не беспокоиться, что может не хватить бензина в дороге или пробьете колесо. Карта станет вашей поддержкой в пути 24/7.

Заказать поддержку Finance.ua Assistance

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.