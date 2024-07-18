Еще одна страна Балтики запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами — Finance.ua

Еще одна страна Балтики запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами Сегодня 17:40

Еще одна страна Балтики запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами

Автомобилям с белорусскими номерами запрещен въезд в Эстонию, ранее такие санкции ввели Латвия и Литва.

С 1 июля Евросоюз ужесточил санкции, введенные против беларуси, чтобы ограничить возможности ее режима участвовать в агрессии рф против Украины и предотвратить обход через беларусь санкций против россии.

Ограничения предусматривают запрет на ввоз в ЕС автотранспорта с белорусскими номерами сообщает Министерство иностранных дел страны.

«Это означает, что транспортные средства с белорусскими номерными знаками не могут въехать в Эстонию через эстонские пограничные пункты, независимо от причин пребывания владельца или пользователя в Эстонии или Европейском Союзе. В некоторых случаях государства-члены могут разрешить исключения, в частности, не применять запрет по гуманитарным соображениям, и для дипломатических номерных знаков», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что запрет на въезд транспортных средств с белорусскими номерами в ЕС является единственно правильным, поскольку белорусский режим напрямую помогает внедрению и поддерживает российскую агрессию в Украине.

Латвия и Литва также применяют подобные ограничения: «Совместное введение ограничений более эффективно, и это дает возможность повысить цену содействия агрессии режима и предотвратить уклонение от санкций, наложенных на россию», — сказал Цахкна.

Он также добавил, что, несмотря на указанный запрет, Эстония будет продолжать поддерживать тех граждан беларуси, которые вынуждены покинуть страну из-за репрессий.

Согласно Закону о дорожном движении Эстонии, транспортное средство в Эстонии с белорусскими номерными знаками должно быть перерегистрировано от пяти дней до 12 месяцев в зависимости от ситуации. Кроме того, транспортное средство должно быть задекларировано на таможне в течение шести месяцев и уплачены импортные налоги или подано заявление на освобождение от налогов.

Если транспортное средство не будет перерегистрировано в установленные сроки, его снимут с движения, а владельца транспортного средства оштрафуют.

УНІАН По материалам:

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