Еще одна страна Балтики запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами — Finance.ua

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Еще одна страна Балтики запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами

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Еще одна страна Балтики запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами
Еще одна страна Балтики запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами
Автомобилям с белорусскими номерами запрещен въезд в Эстонию, ранее такие санкции ввели Латвия и Литва.
С 1 июля Евросоюз ужесточил санкции, введенные против беларуси, чтобы ограничить возможности ее режима участвовать в агрессии рф против Украины и предотвратить обход через беларусь санкций против россии.
Ограничения предусматривают запрет на ввоз в ЕС автотранспорта с белорусскими номерами, сообщает Министерство иностранных дел страны.
«Это означает, что транспортные средства с белорусскими номерными знаками не могут въехать в Эстонию через эстонские пограничные пункты, независимо от причин пребывания владельца или пользователя в Эстонии или Европейском Союзе. В некоторых случаях государства-члены могут разрешить исключения, в частности, не применять запрет по гуманитарным соображениям, и для дипломатических номерных знаков», — говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что запрет на въезд транспортных средств с белорусскими номерами в ЕС является единственно правильным, поскольку белорусский режим напрямую помогает внедрению и поддерживает российскую агрессию в Украине.
Латвия и Литва также применяют подобные ограничения: «Совместное введение ограничений более эффективно, и это дает возможность повысить цену содействия агрессии режима и предотвратить уклонение от санкций, наложенных на россию», — сказал Цахкна.
Он также добавил, что, несмотря на указанный запрет, Эстония будет продолжать поддерживать тех граждан беларуси, которые вынуждены покинуть страну из-за репрессий.
Согласно Закону о дорожном движении Эстонии, транспортное средство в Эстонии с белорусскими номерными знаками должно быть перерегистрировано от пяти дней до 12 месяцев в зависимости от ситуации. Кроме того, транспортное средство должно быть задекларировано на таможне в течение шести месяцев и уплачены импортные налоги или подано заявление на освобождение от налогов.
Если транспортное средство не будет перерегистрировано в установленные сроки, его снимут с движения, а владельца транспортного средства оштрафуют.
По материалам:
УНІАН
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