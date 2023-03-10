Еще одна организация возобновляет выплаты по 6600 гривен — Finance.ua

Еще одна организация возобновляет выплаты по 6600 гривен Сегодня 14:04 — Личные финансы

Норвежский совет по делам беженцев в Украине (NRC) открывает регистрацию на получение многоцелевого денежного пособия для внутренне перемещенных лиц и граждан Украины, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий и нуждающихся в срочной финансовой поддержке для обеспечения основных потребностей.

Об этом сообщается на странице в facebook организации.

Регистрация, которая продлится до 20 марта 2023 года, открыта для всех среди указанных выше категорий, однако, денежная помощь будет предоставлена наиболее уязвимым категориям среди зарегистрировавшихся людей.

Сумма пособия составляет 6660 грн, что равно 2220 грн на три месяца на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек.

Выплата производится на украинский банковский счет или посредством перевода MoneyGram для людей, у которых нет банковского счета.

Как получить

Для того чтобы зарегистрироваться, необходимо загрузить один из мессенджеров WhatsApp или Viber на свой смартфон. Для регистрации через WhatsApp нужно добавить в контакт номер 0 800 609 844 и отправить на него сообщение с текстом «Привет».

Для регистрации через Viber нужно будет отскакивать QR-код, который размещен на картинке. После этого в своем диалоговом окне вы получите сообщения с инструкциями, которым необходимо следовать для успешной регистрации.

«Если из-за большой нагрузки на систему возникнут технические сбои, попробуйте зарегистрироваться позже. Для получения дополнительной информации обращайтесь по номеру горячей линии NRC 0 800 302 007 или напишите нам по электронной почте ua.info@nrc.no», указано в сообщении.

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