Еще одна немецкая компания потребует компенсацию от «Газпрома» — Finance.ua

Еще одна немецкая компания потребует компенсацию от «Газпрома» Сегодня 06:34 — Фондовый рынок

После энергетической компании Uniper еще один немецкий поставщик RWE инициировал арбитражный процесс против российского «Газпрома» в связи с перебоями с поставками газа.

Об этом сообщает Handelsblatt

Сообщается, что Uniper и RWE имели фиксированные контракты на поставки газа, но с начала сентября российская компания прекратила поставки по «Северному потоку-1». Таким образом, немецкие компании вынуждены были закупать газ на мировом рынке по высоким ценам.

Кроме того, по данным Handelsblatt, третий по величине немецкий импортер газа VNG также изучает все варианты компенсации убытков. Теоретически предъявить свои претензии могут австрийская OMV и транснациональная энергетическая компания Shell.

Как заявил глава Uniper Клаус-Дитер Мобах, ущерб оценивается в 11,6 млрд евро, и, вероятно, в ближайшие месяцы эта цифра вырастет. В то же время убытки RWE оцениваются меньшими суммами. По оценкам аналитика Гвидо Хойманна из Metzler Bank, RWE понесла потери менее чем в 1 млрд евро.

Предполагается, что дело будет рассматривать третейский арбитраж в Стокгольме, но пока неизвестно, будет ли «Газпром» участвовать в процессе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.