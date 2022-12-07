Еще одна немецкая компания потребует компенсацию от «Газпрома» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еще одна немецкая компания потребует компенсацию от «Газпрома»

Фондовый рынок
22
После энергетической компании Uniper еще один немецкий поставщик RWE инициировал арбитражный процесс против российского «Газпрома» в связи с перебоями с поставками газа.
Об этом сообщает Handelsblatt.
Сообщается, что Uniper и RWE имели фиксированные контракты на поставки газа, но с начала сентября российская компания прекратила поставки по «Северному потоку-1». Таким образом, немецкие компании вынуждены были закупать газ на мировом рынке по высоким ценам.
Кроме того, по данным Handelsblatt, третий по величине немецкий импортер газа VNG также изучает все варианты компенсации убытков. Теоретически предъявить свои претензии могут австрийская OMV и транснациональная энергетическая компания Shell.
Как заявил глава Uniper Клаус-Дитер Мобах, ущерб оценивается в 11,6 млрд евро, и, вероятно, в ближайшие месяцы эта цифра вырастет. В то же время убытки RWE оцениваются меньшими суммами. По оценкам аналитика Гвидо Хойманна из Metzler Bank, RWE понесла потери менее чем в 1 млрд евро.
Предполагается, что дело будет рассматривать третейский арбитраж в Стокгольме, но пока неизвестно, будет ли «Газпром» участвовать в процессе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.