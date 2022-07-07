Еще один столичный застройщик возобновил строительные работы — Finance.ua

Еще один столичный застройщик возобновил строительные работы Сегодня 11:33 — Недвижимость

Столичная строительная компания bUd development возобновила работу на строительных площадках. Застройщик также возобновил процесс передачи готовых квартир покупателям.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Мы постепенно возвращаемся к активности на строительных площадках. Процесс будет постепенным, и со временем работы будут возобновлены на всех объектах», — отмечают в bUd development.

Компания уже открыла работу центрального отдела продаж. А также возобновила процесс передачи квартир покупателям.

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«Помимо возобновления строительства, мы также возобновили передачу готовых квартир покупателям. Выполнение наших обязательств перед покупателями — главная задача на сегодня. Поэтому где можем строить, будем строить. Где уже можем передать готовые квартиры — делаем это», — добавили в bUd development.

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