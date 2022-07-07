Еще один столичный застройщик возобновил строительные работы — Finance.ua
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Еще один столичный застройщик возобновил строительные работы

Недвижимость
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Столичная строительная компания bUd development возобновила работу на строительных площадках. Застройщик также возобновил процесс передачи готовых квартир покупателям.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Мы постепенно возвращаемся к активности на строительных площадках. Процесс будет постепенным, и со временем работы будут возобновлены на всех объектах», — отмечают в bUd development.
Компания уже открыла работу центрального отдела продаж. А также возобновила процесс передачи квартир покупателям.
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«Помимо возобновления строительства, мы также возобновили передачу готовых квартир покупателям. Выполнение наших обязательств перед покупателями — главная задача на сегодня. Поэтому где можем строить, будем строить. Где уже можем передать готовые квартиры — делаем это», — добавили в bUd development.

Справка Finance.ua:

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По материалам:
РБК-Україна
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