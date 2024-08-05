Еще один мировой бренд продал бизнес в россии — Finance.ua

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Еще один мировой бренд продал бизнес в россии

Фондовый рынок
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Еще один мировой бренд продал бизнес в россии
Еще один мировой бренд продал бизнес в россии
Hugo Boss продал российский бизнес. После начала войны бренд свернул основную деятельность в рф, но продолжил работать на оптовом рынке.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что немецкий дом моды Hugo Boss продал свой российский бизнес местной компании Stockmann.
«Мы можем подтвердить, что наше российское дочернее предприятие было продано АО „Стокманн“ — компании, принадлежащей одному из давних оптовых партнеров Hugo Boss в стране», — говорится в заявлении Hugo Boss.
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Ни одна из сторон не раскрывает финансовые условия сделки, но россия требует, чтобы иностранные компании продавали активы со скидкой не менее 50%.
Сообщается, что сделка была закрыта 2 августа, и теперь АО «Стокманн» владеет 100% акций Hugo Boss Rus номинальной стоимостью 40 млн руб. (470 588 долл.).
В россии «Стокманн» работает независимо от бывшего финского владельца, который продал свой российский бизнес после аннексии Крыма в 2014 году.
По материалам:
Економічна Правда
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