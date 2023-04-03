Еще один иностранный трейдер прекращает экспорт зерна из россии — Finance.ua

Еще один иностранный трейдер прекращает экспорт зерна из россии
Французский трейдер Louis Dreyfus Company прекратит экспорт зерна из россии с 1 июля.
Об этом пишет РБК со ссылкой на Минсельхоз рф.
Отмечается, что компания изучает возможность передачи российского бизнеса и зерновых активов новым владельцам.
В Минсельхозе рф утверждают, что уход трейдера не повлияет на объемы и динамику отечественного экспорта продовольствия.
Напомним, компания Viterra, один из самых крупных мировых зернотрейдеров, планирует прекратить экспорт российского зерна.
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции — американская Cargill — прекратит экспорт зерна из россии, компания входит в топ-10 экспортеров российского зерна.
В марте 2022 года сообщалось, что глобальные торговцы сельскохозяйственными товарами Cargill Inc и Archer-Daniels-Midland Co. сокращают бизнес-деятельность в россии, но будут продолжать работать с «необходимыми» продуктами питания.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью