Еще на 2 года. В стране ЕС продлили срок действия водительских прав украинцев — Finance.ua
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Еще на 2 года. В стране ЕС продлили срок действия водительских прав украинцев

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В Норвегии продлили срок действия водительских прав для украинских беженцев на три года, пока действует коллективная защита в стране.
В течение этого срока будут признаваться все виды водительских прав, а не только на легковые автомобили, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.
Министерство транспорта обратилось в Норвежскую администрацию автомобильных дорог с просьбой увеличить срок, в течение которого признаются украинские водительские права в Норвегии, с 12 месяцев до продолжительности коллективной защиты, которую имеют украинские беженцы в Норвегии — на три года.
«Многие беженцы находятся здесь почти год. У многих украинцев есть водительские права, которые они могут использовать в Норвегии, но они потеряют право на вождение, если правила не изменятся. У многих также водительские права на грузовые автомобили и автобусы, и они могут быть полезными в норвежском обществе», — отметил министр транспорта Йон-Ивар Нюгард.
В силе для украинцев остается требование иметь действительное физическое водительское удостоверение своей страны.
По материалам:
РБК-Україна
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