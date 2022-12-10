Еще две Bitcoin-биржи объявили о сокращении штата на фоне криптозимы — Finance.ua
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Еще две Bitcoin-биржи объявили о сокращении штата на фоне криптозимы

Финтех и Карты
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Криптовалютная биржа Swyftx уволила 90 сотрудников на фоне обвала платформы FTX и его последствий для индустрии.
В компании подчеркнули, что Swyftx не имеет прямого отношения к FTX, однако должна «заранее подготовиться к худшему сценарию дальнейшего значительного падения объемов торгов» в течение первого полугодия 2023 года и возможных новых событий типа «черного лебедя»: «Как бы нам этого не хотелось, мы не существуем изолированно от рынка, поэтому действуем на упреждение, значительно сокращая размер нашей команды».
О сокращении персонала объявил и глава биржи Bybit Бен Чжоу.
Он отметил, что компания реорганизует бизнес на фоне медвежьего рынка. По его словам, изменения будут касаться всех подразделений Bybit.
По материалам:
Forklog
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