Еще два украинских самолета начали выполнять рейсы в Европе — Finance.ua

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Еще два украинских самолета начали выполнять рейсы в Европе

Фондовый рынок
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Еще два украинских самолета начали выполнять рейсы в Европе
Еще два украинских самолета начали выполнять рейсы в Европе
Еще два самолета украинской авиакомпании начали выполнять рейсы в Европе. Речь идет об авиалайнерах «Windrose», ранее принадлежавших флоту МАУ.
Одно из воздушных судов совершает полеты из Тивата в Черногории, другое совершило несколько рейсов между Будапештом и Римом, сообщает avianews.com.
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Как выяснило издание, вернулись в небо самолеты Boeing 737−900ER с регистрацией UR-PSI и Embraer 190 с регистрацией UR-EMA. Boeing среднемагистральный и вмещает 215 пассажиров. Embraer может взять на борт 104 пассажира и относится к категории региональных.
Эти воздушные суда на момент полномасштабного вторжения в Украину находились за рубежом. Во флоте МАУ они выполняли рейсы до осени 2022 года.
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Теперь Embraer 190 летает из Тивата по заказу авиакомпании Air Montenegro. Boeing выполнил несколько рейсов между Будапештом и Римом под позывными «Windrose» и остановился в Братиславе 1 июня.
В настоящее время авиакомпания «Роза Ветров» эксплуатирует уже три самолета из флота МАУ, которые были переоформлены в начале 2023 года. Первый из них — Boeing 737−800 с регистрацией UR-PSF — с начала мая выполняет чартерные рейсы в Хургаду из разных городов Европы по заказу египетской авиакомпании FlyEgypt.
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После начала войны «Windrose» не совершала систематических полетов на своих самолетах. Возобновление рейсов началось только в 2023 году, когда перевозчик получил три самолета из флота МАУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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