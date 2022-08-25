Еще 70 000 украинцев получат помощь от ООН — Finance.ua

Еще 70 000 украинцев получат помощь от ООН Сегодня 11:33 — Личные финансы

Еще 70 000 украинцев получат помощь от ООН

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине анонсировало выплаты еще 70 000 украинцев. Финансовая поддержка является дополнительной мерой социальной поддержки к имеющейся государственной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальных политики.

По предварительным данным, в УВКБ ООН готовы распространить программу многоцелевой денежной поддержки еще на 70 тысяч человек. Организация планирует и дальше поддерживать развитие цифровых технологий в социальной сфере.

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«Благодаря реализации программы многоцелевой денежной поддержки пострадавших от войны украинцев, являющейся дополнительной мерой социальной поддержки к имеющейся государственной помощи, почти 140 тысяч человек получили выплаты в размере 2 220 гривен на каждого члена семьи в месяц в течение трех месяцев. Особенно острой является потребность в помощи накануне зимнего сезона, обеспечении социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения в Украине (одиноких пожилых людей, лиц с инвалидностью, нуждающихся в уходе и др.), усилении способности территориальных громад по оказанию перемещенным лицам социальных услуг» , — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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