Еще 70 000 украинцев получат помощь от ООН — Finance.ua
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Еще 70 000 украинцев получат помощь от ООН

Личные финансы
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Еще 70 000 украинцев получат помощь от ООН
Еще 70 000 украинцев получат помощь от ООН
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине анонсировало выплаты еще 70 000 украинцев. Финансовая поддержка является дополнительной мерой социальной поддержки к имеющейся государственной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальных политики.
По предварительным данным, в УВКБ ООН готовы распространить программу многоцелевой денежной поддержки еще на 70 тысяч человек. Организация планирует и дальше поддерживать развитие цифровых технологий в социальной сфере.
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«Благодаря реализации программы многоцелевой денежной поддержки пострадавших от войны украинцев, являющейся дополнительной мерой социальной поддержки к имеющейся государственной помощи, почти 140 тысяч человек получили выплаты в размере 2 220 гривен на каждого члена семьи в месяц в течение трех месяцев. Особенно острой является потребность в помощи накануне зимнего сезона, обеспечении социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения в Украине (одиноких пожилых людей, лиц с инвалидностью, нуждающихся в уходе и др.), усилении способности территориальных громад по оказанию перемещенным лицам социальных услуг» , — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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