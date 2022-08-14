В отделениях Новой почты можно получить помощь ВПЛ от ООН: как это сделать — Finance.ua

В отделениях Новой почты можно получить помощь ВПЛ от ООН: как это сделать Сегодня 14:26 — Личные финансы

В отделениях Новой почты можно получить помощь ВПЛ от ООН: как это сделать

Новая почта запустила новую услугу для внутренне перемещенных лиц — все ВПЛ могут воспользоваться отделениями НП, чтобы получить финансовую помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.

Помощь ВПЛ от ООН

Ранее Кабмин утвердил постановление о дополнительных выплатах ВПЛ в рамках совместного проекта со Всемирной продовольственной программой ООН.

Выплата помощи производится в размере 2 220 грн один раз в месяц на каждого члена семьи, но не более трех человек.

Деньги будут поступать в течение трех месяцев через систему Международных денежных переводов Western Union на территории Украины.



Выплата помощи в рамках реализации проекта производится дополнительно, без подачи отдельного обращения ВПЛ.



То есть нужно быть оформленным как ВПЛ, а дополнительно обращаться в ЦПАУ не нужно. На ваш контактный номер мобильного телефона должно поступить сообщение от Всемирной продовольственной программы ООН с кодом и информацией о том, как получить денежный перевод.

Выплаты от ООН через НП

В пресс-службе Новой почты сообщили, что люди, вынужденные переехать в другие регионы из-за войны и которым начислена помощь от Всемирной продовольственной программы ООН, могут получить ее в отделениях НП.

При оформлении финансовой помощи необходимо выбрать способ получения помощи — Новая почта. Далее вам должно прийти сообщение с кодом от партнера ООН в Украине.

Как получить выплаты:

придите в ближайшее отделение;

сообщите оператору, что вам необходимо получить перевод от Western Union;

назовите ваш код;

покажите соответствующий документ, идентифицирующий вашу личность.

С вопросами начисления денежной помощи можно обращаться на горячую линию Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине по телефону 080030771.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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