В отделениях Новой почты можно получить помощь ВПЛ от ООН: как это сделать — Finance.ua
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В отделениях Новой почты можно получить помощь ВПЛ от ООН: как это сделать

Личные финансы
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В отделениях Новой почты можно получить помощь ВПЛ от ООН: как это сделать
В отделениях Новой почты можно получить помощь ВПЛ от ООН: как это сделать
Новая почта запустила новую услугу для внутренне перемещенных лиц — все ВПЛ могут воспользоваться отделениями НП, чтобы получить финансовую помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.

Помощь ВПЛ от ООН

Ранее Кабмин утвердил постановление о дополнительных выплатах ВПЛ в рамках совместного проекта со Всемирной продовольственной программой ООН.
  • Выплата помощи производится в размере 2 220 грн один раз в месяц на каждого члена семьи, но не более трех человек.
  • Деньги будут поступать в течение трех месяцев через систему Международных денежных переводов Western Union на территории Украины.
  • Выплата помощи в рамках реализации проекта производится дополнительно, без подачи отдельного обращения ВПЛ.

Помощь для ВПЛ: суммы и процедура получения

То есть нужно быть оформленным как ВПЛ, а дополнительно обращаться в ЦПАУ не нужно. На ваш контактный номер мобильного телефона должно поступить сообщение от Всемирной продовольственной программы ООН с кодом и информацией о том, как получить денежный перевод.

Выплаты от ООН через НП

В пресс-службе Новой почты сообщили, что люди, вынужденные переехать в другие регионы из-за войны и которым начислена помощь от Всемирной продовольственной программы ООН, могут получить ее в отделениях НП.
При оформлении финансовой помощи необходимо выбрать способ получения помощи — Новая почта. Далее вам должно прийти сообщение с кодом от партнера ООН в Украине.
Как получить выплаты:
  • придите в ближайшее отделение;
  • сообщите оператору, что вам необходимо получить перевод от Western Union;
  • назовите ваш код;
  • покажите соответствующий документ, идентифицирующий вашу личность.
С вопросами начисления денежной помощи можно обращаться на горячую линию Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине по телефону 080030771.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
Факти
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