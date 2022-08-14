В отделениях Новой почты можно получить помощь ВПЛ от ООН: как это сделать — Finance.ua

В отделениях Новой почты можно получить помощь ВПЛ от ООН: как это сделать
Новая почта запустила новую услугу для внутренне перемещенных лиц — все ВПЛ могут воспользоваться отделениями НП, чтобы получить финансовую помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.
Помощь ВПЛ от ООН
Ранее Кабмин утвердил постановление о дополнительных выплатах ВПЛ в рамках совместного проекта со Всемирной продовольственной программой ООН.
- Выплата помощи производится в размере 2 220 грн один раз в месяц на каждого члена семьи, но не более трех человек.
- Деньги будут поступать в течение трех месяцев через систему Международных денежных переводов Western Union на территории Украины.
- Выплата помощи в рамках реализации проекта производится дополнительно, без подачи отдельного обращения ВПЛ.
Помощь для ВПЛ: суммы и процедура получения
То есть нужно быть оформленным как ВПЛ, а дополнительно обращаться в ЦПАУ не нужно. На ваш контактный номер мобильного телефона должно поступить сообщение от Всемирной продовольственной программы ООН с кодом и информацией о том, как получить денежный перевод.
Выплаты от ООН через НП
В пресс-службе Новой почты сообщили, что люди, вынужденные переехать в другие регионы из-за войны и которым начислена помощь от Всемирной продовольственной программы ООН, могут получить ее в отделениях НП.
При оформлении финансовой помощи необходимо выбрать способ получения помощи — Новая почта. Далее вам должно прийти сообщение с кодом от партнера ООН в Украине.
Как получить выплаты:
- придите в ближайшее отделение;
- сообщите оператору, что вам необходимо получить перевод от Western Union;
- назовите ваш код;
- покажите соответствующий документ, идентифицирующий вашу личность.
С вопросами начисления денежной помощи можно обращаться на горячую линию Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине по телефону 080030771.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
Получить деньги быстро 💸
Поделиться новостью