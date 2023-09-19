Еще 300 миллиардов на оборону: Комитет Рады одобрил законопроект об изменениях в бюджет-2023 — Finance.ua
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Еще 300 миллиардов на оборону: Комитет Рады одобрил законопроект об изменениях в бюджет-2023

Казна и Политика
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Еще 300 миллиардов на оборону: Комитет Рады одобрил законопроект об изменениях в бюджет-2023
Еще 300 миллиардов на оборону: Комитет Рады одобрил законопроект об изменениях в бюджет-2023
Бюджетный комитет Верховной Рады 19 сентября поддержал за основу и в целом законопроект № 10 038 о пересмотре государственного бюджета Украины на 2023 год.
Об этом сообщила глава комитета, народный депутат Роксолана Пидласа в Facebook.
Законопроектом предлагается увеличить расходы бюджета на 317 млрд грн, из которых почти 303 млрд грн предлагается направить на нужды обороны. В частности, для:
  • на 195,7 млрд грн вырастут расходы на ВСУ,
  • 39,7 млрд грн — Национальной гвардии,
  • 20,4 млрд грн — Государственной пограничной службы,
  • 19 млрд грн — Национальной полиции,
  • 13,2 млрд грн — закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,
  • 4,4 млрд грн — Минстратегпрома на производство в Украине оружия и боеприпасов,
  • 4,2 млрд грн — СБУ,
  • 2,5 млрд грн — ГУР МО,
  • 2,1 млрд грн — Государственной специальной службы транспорта Минобороны.
Также на 570,2 млн грн будут увеличены расходы на Госспецсвязи, 500,7 млн ​​грн — СВР, 230,5 млн грн — УГО и на 151 млн — на вознаграждения курсантам системы МВД.
«Средства будут направляться в каждом ведомстве на зарплаты, денежные вознаграждения, военные и специальную технику», — отметила Пидласа.
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Кроме этого, предлагается увеличить расходы на пособие на проживание внутренне перемещенным лицам (+16,5 млрд грн), на «быстрое восстановление» (грант Европейского Союза) (+5,97 млрд грн).
Также будут увеличены расходы на МИД, в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины в делах против России в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву (+1,2 млрд грн) и на издание школьных учебников для 5 и 6 класса (+552,8 млн грн).
В то же время планируется сокращение других расходов на 11,4 млрд грн, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд грн).
По материалам:
Економічна Правда
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