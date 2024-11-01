Еще 10 банков присоединились к программе компенсации покупки украинской техники и электрооборудования — Finance.ua

Еще 10 банков присоединились к программе компенсации покупки украинской техники и электрооборудования
К программе частичной компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства присоединились еще 10 банков.
Финучреждения заключили с Минэкономики соответствующие меморандумы о сотрудничестве. Программа реализуется в рамках политики «Сделано в Украине».
«Теперь покупатели украинской техники и оборудования, в частности автобусов, грузовиков, лифтов, трансформаторов и другого оборудования смогут подавать заявки на компенсацию 15% от стоимости еще до десяти банков. В общей сложности уже двенадцать финучреждений предоставляют услуги по этой программе предпринимателям и производителям, которые хотят модернизировать свои производства и стать энергонезависимыми. Также эта программа направлена на поддержку развития украинской промышленности», — отметила Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Участие в программе компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства (15%) принимают следующие банки:
- ПАО «БАНК ВОСТОК»
- АО «СКАЙ БАНК»
- АО «ПроКредит Банк»
- АО «ОТП Банк»
- АО «ПИРЕУС БАНК МКБ»
- АО АКБ «Львов»
- ПАО ОБ «УКРГАЗБАНК»
- АО «АКЦЕНТ-БАНК»
- АО «АБ «РАДАБАНК»
- ПАО «МТБ БАНК»
- АО «Банк Кредит Днепр»
- АО «КБ «ГЛОБУС»
Предприниматели, желающие воспользоваться государственной поддержкой и получить компенсацию, должны оплатить технику и оборудование через один из уполномоченных банков, а также подать в банк заявление на компенсацию вместе с копией платежного документа и актом приема-передачи.
Через уполномоченные банки происходит выплата компенсации за приобретенную технику, в частности банк:
- проверяет документы заявителей, подтверждающие покупку;
- передает списки заявителей в Минэкономики для проверки;
- открывает счета, на которые Минэкономики перечисляет денежные средства;
- перечисляет компенсации на счета покупателей.
Производителям, которые хотят подать свою технику к участию в программе, нужно подать электронную заявку в Минэкономики и предоставить информацию о степени локализации, калькуляции себестоимости и технологических операциях, расчете удельного веса затрат на оплату труда.
После проверки Минэкономики товары будут включены в публичный перечень, информация по которому будет передаваться банкам для реализации программы.
Компенсацию на товары, приобретенные до 1 декабря 2024 года, можно получить в текущем году, при подаче заявки до 5 декабря. На технику, приобретенную после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование зависит от очередности поступления заявок и наличия бюджета.
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