Еще 10 банков присоединились к программе компенсации покупки украинской техники и электрооборудования — Finance.ua

Еще 10 банков присоединились к программе компенсации покупки украинской техники и электрооборудования Сегодня 15:45 — Кредит&Депозит

Еще 10 банков присоединились к программе компенсации покупки украинской техники и электрооборудования

К программе частичной компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства присоединились еще 10 банков.

Финучреждения заключили с Минэкономики соответствующие меморандумы о сотрудничестве. Программа реализуется в рамках политики « Сделано в Украине ».

«Теперь покупатели украинской техники и оборудования, в частности автобусов, грузовиков, лифтов, трансформаторов и другого оборудования смогут подавать заявки на компенсацию 15% от стоимости еще до десяти банков. В общей сложности уже двенадцать финучреждений предоставляют услуги по этой программе предпринимателям и производителям, которые хотят модернизировать свои производства и стать энергонезависимыми. Также эта программа направлена ​​на поддержку развития украинской промышленности», — отметила Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Участие в программе компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства (15%) принимают следующие банки:

ПАО «БАНК ВОСТОК»

АО «СКАЙ БАНК»

АО «ПроКредит Банк»

АО «ОТП Банк»

АО «ПИРЕУС БАНК МКБ»

АО АКБ «Львов»

ПАО ОБ «УКРГАЗБАНК»

АО «АКЦЕНТ-БАНК»

АО «АБ «РАДАБАНК»

ПАО «МТБ БАНК»

АО «Банк Кредит Днепр»

АО «КБ «ГЛОБУС»

Предприниматели, желающие воспользоваться государственной поддержкой и получить компенсацию, должны оплатить технику и оборудование через один из уполномоченных банков, а также подать в банк заявление на компенсацию вместе с копией платежного документа и актом приема-передачи.

Через уполномоченные банки происходит выплата компенсации за приобретенную технику, в частности банк:

проверяет документы заявителей, подтверждающие покупку;

передает списки заявителей в Минэкономики для проверки;

открывает счета, на которые Минэкономики перечисляет денежные средства;

перечисляет компенсации на счета покупателей.

Производителям, которые хотят подать свою технику к участию в программе, нужно подать электронную заявку в Минэкономики и предоставить информацию о степени локализации, калькуляции себестоимости и технологических операциях, расчете удельного веса затрат на оплату труда.

После проверки Минэкономики товары будут включены в публичный перечень, информация по которому будет передаваться банкам для реализации программы.

Компенсацию на товары, приобретенные до 1 декабря 2024 года, можно получить в текущем году, при подаче заявки до 5 декабря. На технику, приобретенную после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование зависит от очередности поступления заявок и наличия бюджета.

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