ЕС заставит корпоративные автопарки перейти на электромобили — Finance.ua

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ЕС заставит корпоративные автопарки перейти на электромобили

Технологии&Авто
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ЕС заставит корпоративные автопарки перейти на электромобили
ЕС заставит корпоративные автопарки перейти на электромобили
Европейская комиссия готовит законопроект, который обяжет компании переходить на электромобили.
В письме нового комиссара ЕС по устойчивому транспорту Апостолоса Цицикостаса отмечается, что ускорение электрификации корпоративных автопарков — одна из ключевых задач.
60% новых автомобилей в ЕС используют корпоративные клиенты и проезжают вдвое больше, чем частные машины. Переход компаний на электротранспорт не только снизит выбросы, но и увеличит доступность электромобилей на вторичном рынке через 3−4 года.
Кроме обновления автопарков, законопроект направлен на развитие зарядной инфраструктуры и упрощение оплаты за зарядку. Это станет важным шагом для ускорения электрификации транспорта в Европе, считают эксперты.
Реализация закона может изменить рынок, увеличив спрос на электромобили, а также снизить след углерода транспортной отрасли.
По материалам:
Ampercar
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