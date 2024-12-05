ЕС заставит корпоративные автопарки перейти на электромобили — Finance.ua

ЕС заставит корпоративные автопарки перейти на электромобили 05.12.2024, 00:36 — Технологии&Авто

ЕС заставит корпоративные автопарки перейти на электромобили

Европейская комиссия готовит законопроект, который обяжет компании переходить на электромобили.

В письме нового комиссара ЕС по устойчивому транспорту Апостолоса Цицикостаса отмечается, что ускорение электрификации корпоративных автопарков — одна из ключевых задач.

60% новых автомобилей в ЕС используют корпоративные клиенты и проезжают вдвое больше, чем частные машины. Переход компаний на электротранспорт не только снизит выбросы, но и увеличит доступность электромобилей на вторичном рынке через 3−4 года.

Кроме обновления автопарков, законопроект направлен на развитие зарядной инфраструктуры и упрощение оплаты за зарядку. Это станет важным шагом для ускорения электрификации транспорта в Европе, считают эксперты.

Реализация закона может изменить рынок, увеличив спрос на электромобили, а также снизить след углерода транспортной отрасли.

Ampercar По материалам:

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