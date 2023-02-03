ЕС запустит в Украине спецпрограмму на 25 миллионов евро — Шмыгаль — Finance.ua
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ЕС запустит в Украине спецпрограмму на 25 миллионов евро — Шмыгаль

Казна и Политика
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Европейский Союз запустит в Украине программу гуманитарного разминирования на 25 млн евро.
Как передает пресс-служба правительства, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем.
«Глава правительства также поблагодарил ЕС и вице-президента за увеличение бюджета Европейского фонда мира на 2 млрд евро и тренировочную миссию для украинских военных на территории ЕС. Украина рассчитывает на расширение такой миссии. Кроме того, премьер-министр призвал европейских партнеров уже в ближайшее время ввести 10-й пакет санкций против россии и включить туда ограничения против ядерной отрасли рф и государственной компании «Росатом», — говорится в сообщении.
Гуманитарное разминирование охватывает ряд видов деятельности, которые приводят к устранению опасностей и рисков, связанных с минами, невзорвавшимися боеприпасами и взрывоопасными предметами.
По словам президента Зеленского, на 8 декабря 2022 года в Украине так называемое «минное загрязнение» охватывало около 170 тысяч квадратных километров. То есть более четверти территории страны.
По состоянию на 2 января 2023 года в районах, освобожденных в ходе контрнаступательных действий украинских сил, работы по разминированию были одной из первоочередных задач местной военной администрации.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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