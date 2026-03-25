ЕС запускает оборонную программу AGILE на €115 млн

Европейская комиссия представила новый финансовый инструмент AGILE объемом 115 млн евро, призванный ускорить внедрение революционных оборонных технологий в странах Европейского Союза.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
В ведомстве отметили, что программа направлена ​​на скорую разработку, тестирование и выведение на рынок инновационных решений в сфере обороны, в том числе искусственного интеллекта, квантовых технологий и беспилотных летательных аппаратов.
«Этот пилотный инструмент предназначен для ускорения разработки и тестирования революционных оборонных инноваций и их внедрения на рынок, например искусственного интеллекта, квантовой техники или беспилотных летательных аппаратов, сосредотачиваясь на поддержке малых и средних предприятий (МСП), в частности стартапов и расширяющихся компаний», — сообщили в Еврокомиссии.
Особое внимание в программе уделено малым и средним предприятиям, включая стартапы и компании, которые масштабируются.
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что AGILE предполагает тесное взаимодействие с Украиной и поддержку высокорисковых инновационных проектов.
«Полная интеграция с Украиной», а также быстрое финансирование высокорисковых проектов с большим влиянием", — написал он в соцсети Х.
В документе также отмечается, что Украина сможет присоединиться к программе в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации с ЕС как полностью, так и частично.
«Общая цель Программы заключается в поддержке быстрого инновационного потенциала малых и средних предприятий, включая инновационные стартапы и масштабируемые компании, с целью поддержки быстрой поставки новых и революционных продуктов и технологий для обороны, направленных на решение новейших и быстросменных вызовов, с которыми сталкиваются вооруженные силы государств-членов, в частности возникающие в результате агрессии россии против Украины, с акцентом на экономической эффективности», — говорится в предложении.
Ожидается, что AGILE будет способствовать повышению конкурентоспособности европейской оборонной промышленности, укреплению оборонной готовности ЕС и уменьшению зависимости от третьих стран.
В Еврокомиссии подчеркнули, что современная война быстро меняется под влиянием цифровых технологий, поэтому новая программа ориентирована на игроков «новой обороны» и технологических новаторов.
По материалам:
ua.news
