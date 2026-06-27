ЕС запретил лоукостерам дополнительную плату за ручную кладь 27.06.2026, 02:18 — Мир

Лоукостеры сделают ручную кладь бесплатной

Европейский Совет и Европарламент обязали авиакомпании включать ручную кладь в стандартную стоимость билета.

Об этом пишет Euronews.

В то же время, перевозчикам разрешили предлагать скидки пассажирам без чемоданов. Новые правила будут работать в 2027 году.

С тех пор пассажиры будут иметь право бесплатно брать в салон личную вещь размером 40×30×15 сантиметров и небольшой предмет на колесиках, например рюкзак или сумку.

Авиакомпании, посредники и поисковые порталы будут обязаны показывать цену билета с учетом клади в самом начале бронирования.

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Эти изменения могут повысить стартовые цены на перелеты, в частности, у лоукостеров, которые сейчас взимают дополнительную плату за поклажу. В то же время, путешественники смогут добровольно отказаться от чемодана, чтобы купить билет по сниженной цене.

Соглашение также сохраняет право пассажиров на финансовую компенсацию за задержку или отмену рейсов. Авиакомпании будут выплачивать от 250 до 600 евро, если самолет опаздывает более трех часов.

В ходе переговоров перевозчики просили начислять компенсации только после пяти часов задержки. Свою позицию они аргументировали тем, что сбои в расписании часто возникают из-за независимых от них технических проблем в аэропортах. Однако европейские законодатели отклонили это требование.

The Village Україна По материалам:

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