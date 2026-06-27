ЕС запретил лоукостерам дополнительную плату за ручную кладь

Эти изменения могут повысить стартовые цены на перелеты, в частности, у лоукостеров, которые сейчас взимают дополнительную плату за поклажу. В то же время, путешественники смогут добровольно отказаться от чемодана, чтобы купить билет по сниженной цене.
Соглашение также сохраняет право пассажиров на финансовую компенсацию за задержку или отмену рейсов. Авиакомпании будут выплачивать от 250 до 600 евро, если самолет опаздывает более трех часов.
В ходе переговоров перевозчики просили начислять компенсации только после пяти часов задержки. Свою позицию они аргументировали тем, что сбои в расписании часто возникают из-за независимых от них технических проблем в аэропортах. Однако европейские законодатели отклонили это требование.