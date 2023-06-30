ЕС взял обязательства по стабильному финансированию Украины на ближайшие годы — Finance.ua
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ЕС взял обязательства по стабильному финансированию Украины на ближайшие годы

Казна и Политика
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ЕС взял обязательства по стабильному финансированию Украины на ближайшие годы
ЕС взял обязательства по стабильному финансированию Украины на ближайшие годы
Лидеры стран Европейского Союза подтвердили обязательства по долгосрочному финансированию Украины. ЕС и в дальнейшем будет решительно поддерживать украинскую экономику, общество, вооруженные силы и грядущую реконструкцию.
Об этом свидетельствует резолюция саммита лидеров ЕС.
«Европейский Совет отмечает необходимость обеспечения вместе с партнерами стабильной, предсказуемой и устойчивой финансовой поддержки Украины на долгие годы», — говорится в документе.
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Европейский Совет повторил свой призыв к Европейскому инвестиционному банку, в ближайшее время сотрудничество с Еврокомиссией и международными финансовыми учреждениями, активизировать поддержку самых важных инфраструктурных потребностей Украины.
Европейский Союз также по-прежнему готов поддерживать восстановление и реконструкцию Украины в координации с международными партнерами.
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«Европейский Совет подвел итоги работы, которая уже выполнена в отношении замороженных активов россии, и предлагает Раде, высокому представителю и Еврокомиссии продолжить работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, а также по согласованию с партнерами», — говорится в документе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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