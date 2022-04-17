ЕС выделяет еще €50 млн на гуманитарную помощь украинцам — Finance.ua

ЕС выделяет еще €50 млн на гуманитарную помощь украинцам

Сегодня 15:14

Европейский союз выделяет еще 50 млн евро на гуманитарную помощь украинцам.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии.

«ЕС выделяет еще 50 миллионов евро на гуманитарные нужды для поддержки людей, пострадавших от войны россии в Украине, 45 миллионов евро — на гуманитарные проекты в Украине и 5 миллионов евро — на Молдову», — говорится в нем.

Отмечается, что таким образом общая сумма финансирования гумпомощи в связи с войной составляет 143 млн евро."

Это финансирование является частью пакета поддержки в размере 1 миллиарда евро, обещанного Европейской комиссией на глобальном мероприятии по объявлению взносов «Stand Up For Ukraine», которое состоялось на прошлой неделе", — сообщают в Еврокомиссии. Согласно сообщению, новый транш помощи пойдет на:

— службы экстренной медицинской помощи;

— безопасную питьевую воду;

— приюты;

— денежную помощь;

— борьбу против гендерного насилия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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