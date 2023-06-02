ЕС выделит 50 миллионов евро на временные мосты в Украине — Finance.ua
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ЕС выделит 50 миллионов евро на временные мосты в Украине

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Агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины получит грант ЕС при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) более 50 млн евро на временные мосты для возобновления мобильности.
Об этом госагентству сообщили на своей Facebook-странице, сообщает «Европейская правда».
ЕИБ, банк ЕС и Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины подписали грантовое соглашение о выделении более 50 млн евро.
Агентство восстановления использует грантовые средства для закупки временных мостов, которые повысят мобильность населения Украины.
Эти мосты помогут Украине преодолеть проблемы, возникшие в результате российских атак, в частности, с улучшением доступа украинцев к базовым услугам и необходимой помощи.
ЕИБ предоставит Украине гранты ЕС, доступные в рамках Инвестиционной платформы соседства Европейского Союза, которые до войны предусматривались для поддержки внедрения кредитного соглашения ЕИБ по транспортному сообщению в Украине.
Этот грант дополняет пакеты экстренных мер солидарности от ЕИБ, подготовленных в сотрудничестве с Европейской комиссией как срочное мероприятие для поддержки Украины.
Меры предусматривают выделение Украине 2,3 млрд евро экстренной помощи, из которых 1,7 млрд евро уже было выплачено в 2022 году на нужды критической инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности страны.
Напомним, по данным СМИ, Евросоюз разрабатывает план финансовой помощи Украине до 2027 года, призванный заверить Киев в надежности поддержки со стороны союзников по сравнению с нынешними программами.
В 2023 году, как известно, ЕС должен выплатить Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Решение об этом пакете помощи принимали с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему.
По материалам:
Економічна Правда
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