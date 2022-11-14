ЕС выделит 225 млн евро на национализацию немецкой «дочки» «Газпрома» — Finance.ua
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ЕС выделит 225 млн евро на национализацию немецкой «дочки» «Газпрома»

Фондовый рынок
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ЕС выделит 225 млн евро на национализацию немецкой «дочки» «Газпрома»
ЕС выделит 225 млн евро на национализацию немецкой «дочки» «Газпрома»
Еврокомиссия одобрила национализацию немецкой дочерней компании российского «Газпрома» Gazprom Germania. Регулятор в Брюсселе одобрил выделение для нее дотации на сумму 225,6 млн евро.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Выделенные средства позволят правительству Германии полностью взять под контроль эту компанию, которая называется Security Energy for Europe и находится в доверительном управлении Федерального агентства по сетям.
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Деньги выделены в рамках кризисного механизма, позволяющего компаниям, страдающим последствиями энергетического кризиса, получать дотации в случае недостатка частного капитала.
Напомним, чешская энергетическая компания ČEZ планирует обратиться в международный арбитраж с иском к российскому «Газпрому». Основное требование — выплата компенсаций за перебои в поставках природного газа в течение 2022 года.
Ранее сообщалось, что российская газодобывающая монополия «Газпром» угрожала остановить поставки газа в Европейский союз, если страны-члены введут ограничение цен на энергоносители.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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