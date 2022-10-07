«Газпром» должен «Нафтогазу» около $200 млн за транзит газа, — Витренко Сегодня 14:34 — Фондовый рынок

Сумма задолженности российского монополиста «Газпрома» перед НАК «Нафтогаз Украины» за транзит газа составляет около 200 млн долл., сообщил председатель правления украинской компании Юрий Витренко в интервью агентству «Интерфакс».

«Приблизительно 200 миллионов долларов. Это то, что не доплатили по состоянию на сентябрь, но эта сумма увеличивается с каждым днем», — сказал Витренко.

Требование по недоплате — это только первое зафиксированное в арбитражной просьбе требование «Нафтогаза». В настоящее время компания работает над другими требованиями.

Кроме того, «Нафтогаз» отрабатывает возможные варианты поведения «Газпрома», в том числе остановку транзита газа через Украину, что также может стать одним из предметов рассмотрения в арбитраже.

«Выставлять счета (после остановки транзита — ред.) будем, и, возможно, остановка транзита тоже будет одним из предметов рассмотрения арбитражем — нужно быть к этому готовым», — объяснил Витренко.

Напомним, 9 сентября «Нафтогаз» подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) с требованием к «Газпрому» выплатить деньги за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины.

Поэтому российский газовый монополист угрожает «Нафтогазу» санкциями. В «Газпроме» заявляют, что следствием может стать прекращение оплаты транзита газа через Украину.

Діло По материалам:

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