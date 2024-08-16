ЕС выделит €100 млн Nokian Tyres на строительство завода в Румынии для замены российского — Finance.ua
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ЕС выделит €100 млн Nokian Tyres на строительство завода в Румынии для замены российского

Фондовый рынок
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ЕС выделит €100 млн Nokian Tyres на строительство завода в Румынии для замены российского
ЕС выделит €100 млн Nokian Tyres на строительство завода в Румынии для замены российского
Пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что Евросоюз выделяет около 100 млн евро на строительство шинного завода финской Nokian Tyres в Румынии, где она начала строить в связи с выходом с российского рынка.
В октябре 2022 года Nokian Tyres продала российской Татнефти свой огромный завод во Всеволожске возле Санкт-Петербурга, где производилось около 80% легковых шин компании.
После выхода из россии Nokian Tyres начала срочно искать место для нового предприятия в Европе.
Компания приняла решение строить новый завод с нуля в румынском городе Орадя, расположенном вблизи границы с Венгрией и в 200 км от границы с Украиной.
Общая стоимость проекта составляет €650 млн, а ориентировочный срок запуска — 2025 год. Завод будет производить 6 млн шин для легковых автомобилей.
Евросоюз решил профинансировать предприятие, поскольку оно отвечает стратегическим целям блока: создаст около 500 рабочих мест (не считая дополнительных рабочих мест в сопредельных областях), будет способствовать региональному развитию и зеленому переходу (завод планируется с нулевыми выбросами углекислого газа).
По материалам:
InVenture
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