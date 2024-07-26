ЕС выделил Украине первый транш в 1,5 млрд евро от замороженных активов рф — Finance.ua
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ЕС выделил Украине первый транш в 1,5 млрд евро от замороженных активов рф

Казна и Политика
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ЕС выделил Украине первый транш в 1,5 млрд евро от замороженных активов рф
ЕС выделил Украине первый транш в 1,5 млрд евро от замороженных активов рф
Сегодня ЕС выделяет первый платеж на поддержку Украины в размере 1,5 млрд евро, полученный от замороженных российских активов.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Доходы, полученные операторами ЕС и центральными депозитариями ценных бумаг (ЦДЦБ) от замороженных российских суверенных активов, были переданы Euroclear Еврокомиссией в качестве первого транша 23 июля. Теперь эти средства будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд для Украины для укрепления военного потенциала Украины и содействия восстановлению страны.
Замораживание активов российского Центробанка стало результатом санкций ЕС против россии в ответ на ее агрессивную войну против Украины. Доходы, полученные операторами ЕС, не принадлежат россии и хранятся в центральных депозитариях. Теперь ЕС начал направлять эти средства в Украину.

Предыстория

В ответ на вторжение россии в Украину Европейский союз и его государства-члены приняли несколько пакетов санкций против россии. В рамках этих санкций были заморожены находящиеся в странах ЕС активы Центрального банка россии.
Запрет на операции, связанные с активами и резервами Центрального банка россии и связанных с ним организаций, привел к чрезвычайному скоплению денежных средств и депозитов от погашения денежных инструментов на балансах центральных депозитариев, что генерирует значительный доход.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров говорил, что Украина получит первый транш с доходов от замороженных активов россии в размере 1,4−1,5 млрд евро в начале августа 2024 года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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