ЕС выделил Украине 1,6 миллиарда евро на восстановление: куда пойдут деньги — Finance.ua

ЕС выделил Украине 1,6 миллиарда евро на восстановление: куда пойдут деньги Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставляет Украине 1,59 млрд евро финансовой помощи ЕС, подкрепленные гарантиями из бюджета ЕС — из этих средств 1,05 млрд евро будут предоставлены незамедлительно.

Об этом сообщается в пресс-релизе ЕИБ.

Отмечается, что Совет ЕИБ при поддержке Еврокомиссии 25 июля утвердил выделение Украине 1,59 млрд евро финансовой помощи ЕС.

Эти средства предоставляются, чтобы помочь Украине отремонтировать самую необходимую поврежденную инфраструктуру и восстановить критически важные проекты, направленные на удовлетворение неотложных потребностей украинского народа.

"Это второй пакет поддержки Украины в рамках Экстренных мер солидарности с Украиной от ЕИБ, разработанный в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией. Это продолжение экстренного пакета финансовой поддержки в размере 668 млн евро, полностью перечисленного в течение месяца после начала полномасштабной войны.

Как и первый пакет, это финансирование предлагается на выгодных условиях, включая долгосрочные сроки кредитования", — добавили в ЕИБ. Этот пакет помощи является частью Экстренных мер солидарности с Украиной от ЕИБ, подготовленный в сотрудничестве с Европейской комиссией.

Финансирование гарантируется ЕС в рамках Мандата на внешнее кредитование и дополняет экстренную финансовую поддержку для Украины в размере 668 млн евро, предоставленную ЕИБ в начале марта 2022 года.

Второй пакет помощи в рамках Экстренных мер солидарности с Украиной от ЕИБ будет способствовать сохранению и восстановлению функционирования наиболее критически важной инфраструктуры и необходимых услуг, усилению устойчивости страны и поддержанию ее экономической стабильности. — объяснили в банке.

Пакет помощи состоит из двух блоков:

Немедленная финансовая поддержка на общую сумму 1,05 млрд евро.

Она будет содержать авансовые выплаты по восьми имеющимся финансовым контрактам. Это поможет украинскому правительству покрыть первоочередные краткосрочные потребности в финансировании, оказать поддержку стратегическим государственным предприятиям, обеспечить немедленный ремонт поврежденной инфраструктуры, возобновить предоставление нарушенных коммунальных услуг, поддержать срочные меры по энергетике и энергоэффективности при подготовке к отопительному сезону, добавляют в ЕИБ.

Будет возобновлена реализация финансируемых проектов ЕИБ в Украине на общую сумму 540 млн евро там, где это возможно, за исключением районов активных боевых действий и неподконтрольных украинскому правительству территорий. Отобранные проекты будут относиться к энергетике, энергоэффективности, дорогам, транспорту, образованию и инфраструктуре, а также программам реконструкции и восстановления.

Точное время этих выплат будет зависеть от состояния продвижения выбранных проектов.

Напомним, ранее стало известно, что страны Евросоюза согласовали пятый транш в размере 500 млн евро военной помощи Украине. Выделение четвертого транша в размере 500 млн евро на военную помощь для Украины Совет ЕС одобрил в конце мая.

Предыдущие транши помощи ЕС согласовал 28 февраля, 23 марта и 13 апреля 2022 года. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет военной помощи на $400 млн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.