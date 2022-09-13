ЕС вряд ли ограничит цену на российский газ, — The Guardian — Finance.ua
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ЕС вряд ли ограничит цену на российский газ, — The Guardian

Энергетика
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Еврокомиссия откажется от введения верхнего предела цен на российский газ, но настаивает на введении налогов на «избыточную» прибыль энергетических компаний.
Об этом сообщает The Guardian.
Проект постановления об «инструменте аварийного электроснабжения» не содержит ограничений на цены на российский газ или импортный газ, поскольку на прошлой неделе государства-члены не смогли договориться об ограничениях.
Ожидается, что ЕС будет удерживать непредвиденные налоги с высоких прибылей работающих на ископаемом топливе компаний с отдельным ограничением доходов производителей электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода.
Ожидается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен обнародует план Европы по борьбе с растущими ценами на электроэнергию в среду.
Окончательный текст может измениться, но проект показывает сомнения Еврокомиссии в получении достаточной поддержки со стороны стран-членов ЕС.
Государства-члены ЕС, импортирующие большие объемы газа из россии, в том числе Венгрия, Словакия и Австрия, высказались против потолка цен на российский газ, поскольку опасаются, что Кремль остановит все поставки газа, ввергнув их страны в рецессию. Президент россии Владимир Путин уже пригрозил прекратить экспорт энергоносителей в Европу, если такой план будет согласован.
Около десятка стран, включая Францию и Польшу, хотели бы установить верхний предел цен на весь импортируемый газ, что они считают лучшим способом сдерживания роста цен. Еврокомиссия не испытывает энтузиазма по поводу этой идеи, поскольку опасается, что ЕС проиграет странам, готовым платить больше на высококонкурентном рынке сжиженного природного газа.
Нидерланды и Дания настороженно относятся к любому ценовому пределу, в то время как Германия опасается, что ограничение цен на российский газ вызовет разногласия.
Поскольку государства-члены разобщены, комиссия, отвечающая за разработку юридических предложений ЕС, принимает меры, которые объединят клуб из 27 членов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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