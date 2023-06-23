ЕС впервые в истории безвозвратно выделяет средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине — Finance.ua

ЕС впервые в истории безвозвратно выделяет средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине Сегодня 16:45 — Кредит&Депозит

Европейский Союз впервые в истории безвозвратно выделяет средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине для развития наиболее перспективных переходов со странами ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Укрзализныця».

Эти средства предоставляются в рамках финансового инструмента Connecting Europe Facility (CEF) для развития пограничных переходов с Республикой Польша, Румынией, Словацкой Республикой и Венгрией.

«Украина активно работает над интеграцией своей железнодорожной инфраструктуры в Европейский Союз. Реализацию ряда таких проектов мы уже начали, но сейчас нам необходима системная поддержка наших международных партнеров и финансовых институций. Это впервые в истории, когда ЕС безвозвратно выделяет средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине. Мы будем развивать самые перспективные переходы со странами ЕС, инфраструктура которых нуждается в модернизации», — отметил председатель правления «Укрзализныци» Евгений Лященко.

В частности, средства будут направлены на строительство пунктов пропуска с Республикой Польша Ягодин — Дорогуск и Мостиска II — Медика.

Также будет производиться расширение пункта пропуска Чоп — Черна над Тисой/Захонь, который объединяет Украину со Словацкой Республикой и Венгрией. Здесь планируется построить интермодальный терминал и близлежащую инфраструктуру на станции Чоп.

Кроме того, будет осуществлена ​​реконструкция станционных путей 1435 мм на станциях Вадул-Сирет и Глубокая-Буковинская в рамках совместных с Румынской стороной проектов.

В компании также отметили, что следующая подача проектов состоится уже в сентябре этого года, и здесь сама Украина определит и предложит ЕС проекты для инвестиций. В планах развитие железнодорожных коридоров TEN-Т с евроколеей 1435 мм для развития грузового и пассажирского сообщения с Евросоюзом.

Справка УНИАН. CEF (Connecting Europe Facility) — это фонд Европейского Союза, созданный в 2014 году для инвестиций в транспортные, энергетические, цифровые и телекоммуникационные проекты. В частности, это основной инструмент для финансирования развития Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

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УНІАН По материалам:

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