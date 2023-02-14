ЕС включил россию в «серый список» налоговых юрисдикций — Finance.ua

ЕС включил россию в «серый список» налоговых юрисдикций
Совет ЕС включил россию в «серый список» налоговых юрисдикций — юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в налоговых вопросах.
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
«Сегодня Совет решил добавить Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова и россию в список юрисдикций ЕС, которые не сотрудничают с целью налогообложения», — говорится в сообщении.
С этими дополнениями список ЕС теперь состоит из 16 юрисдикций.
«Мы просим все перечисленные страны усовершенствовать свою правовую базу и работать над соблюдением международных стандартов налогообложения», — добавили в Совете ЕС.
В ведомстве пояснили, что россию внесли в список после того, как группа кодекса поведения проверила новое законодательство страны, принятое в 2022 году, на соответствие критериям надлежащего налогового управления кодекса и обнаружила, что россия не выполнила своего обязательства по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний
Кроме того, диалог с россией по налогообложению зашел в тупик после российской агрессии против Украины.
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