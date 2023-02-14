ЕС включил россию в «серый список» налоговых юрисдикций — Finance.ua

ЕС включил россию в «серый список» налоговых юрисдикций Вчера 15:29 — Мир

ЕС включил россию в «серый список» налоговых юрисдикций

Совет ЕС включил россию в «серый список» налоговых юрисдикций — юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в налоговых вопросах.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

«Сегодня Совет решил добавить Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова и россию в список юрисдикций ЕС, которые не сотрудничают с целью налогообложения», — говорится в сообщении.

С этими дополнениями список ЕС теперь состоит из 16 юрисдикций.

Читайте также Санкции работают: в россии зафиксировали рекордный дефицит бюджета

«Мы просим все перечисленные страны усовершенствовать свою правовую базу и работать над соблюдением международных стандартов налогообложения», — добавили в Совете ЕС.

В ведомстве пояснили, что россию внесли в список после того, как группа кодекса поведения проверила новое законодательство страны, принятое в 2022 году, на соответствие критериям надлежащего налогового управления кодекса и обнаружила, что россия не выполнила своего обязательства по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний

Кроме того, диалог с россией по налогообложению зашел в тупик после российской агрессии против Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.