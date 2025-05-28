ЕС в этом году потратит на экспорт из рф больше, чем на помощь Украине — Bild Сегодня 21:20 — Мир

В 2025 году рф может получить от экспорта сырья и энергоносителей в ЕС больше средств, чем тратит на военную помощь Украине. Только с ЕС эта цифра составит более 20 млрд евро.

Об этом пишет издание Bild.

Отмечается, что ЕС принял 17 пакетов санкций против россии, «но если посмотреть на реальные цифры, то это лишь капля в море».

«В этом году россия заработает 233 миллиарда евро на экспорте энергоносителей и сырья. Только из ЕС эта цифра составит более 20 миллиардов. Гораздо больше, чем Европа предоставляет военную помощь Украине. Эти цифры пугают и показывают, почему у россии нет ни малейшего стимула прекратить свою жестокую агрессивную войну против Украины. В феврале 2025 года другие страны перечислили режиму путина 640 миллионов евро за газ, нефть, сжиженный газ, уголь и уран», — отмечает издание.

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По данным журналистов, самые большие поклонники россии с точки зрения импорта сырья: Китай, Индия и Турция. Вместе они покупают около 2/3 российского энергетического экспорта.

«Огромные доходы позволяют ему инвестировать в вооружение 6,3% своего ВВП в этом году. Это около 40% российского государственного бюджета. Для сравнения, доля немецкого бюджета, тратящаяся на вооружение, вдвое меньше и составляет 19%. Благодаря огромному экспорту энергоносителей россия может позволить себе процветающую и постоянно растущую экономику войны. Ежегодно путинский режим строит около 80 новых танков. Кроме того, ежегодно восстанавливается более 300. Но это только верхушка айсберга. Что еще важнее, кремлевский режим опережает Украину в войне беспилотников. Украинские аналитики предполагают, что в этом году россия создаст более 150 тыс. беспилотников-камикадзе дальнего радиуса действия, которые она будет использовать для ежедневных атак на Киев и другие крупные города», — говорится в статье.

Напомним, Европейский Союз одобрил новый, 17-й, пакет санкций против россии, направленный в том числе на российский «теневой флот» танкеров для экспорта нефти, а также готовит новые ограничения против рф.

УНН По материалам:

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