ЕС в целом заблокировал российские активы на 35 миллиардов евро (инфографика) — Finance.ua

ЕС в целом заблокировал российские активы на 35 миллиардов евро (инфографика)

Сегодня 11:00

Вместе страны Евросоюза заблокировали 35 млрд евро российских активов — больше всего заморозила Франция, где хранятся средства Центробанка рф.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку Еврокомиссии.

Франция возглавила список из 23,5 млрд евро заморженных активов россиян. Большинство этой суммы, 22,8 млрд евро, составляют средства российского центробанка. В Бельгии были заморожены активы на сумму 10 млрд евро, что включает в себя последствия отключения семи российских банков от международной платежной системы SWIFT, в том числе ВТБ и Банк Россия.

Италия заморозила 1,1 млрд евро, включая яхту и недвижимость российских олигархов на Сардинии и Тоскане. На Ирландию пришлось замораживание активов на сумму 839 млн евро, на Нидерланды — 516 млн евро и на Данию — на 4,2 млн евро.

Крупнейшая экономика ЕС, Германия, заморозила активы на сумму 341 млн евро на начало апреля. В то же время через неделю после этой оценки страна арестовала суперяхту российского миллиардера Алишера Усманова Dilbar, стоимость которой оценивалась от 600 до 750 миллионов долларов.

Данные для нескольких стран-членов были недоступны, в частности, для Испании и Венгрии.

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