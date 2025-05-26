ЕС увеличит давление на россию из-за усиления атак против Украины, — Каллас Сегодня 12:41

ЕС увеличит давление на россию из-за усиления атак против Украины, — Каллас

Европейский Союз, учитывая массированные российские атаки против Украины, усилит давление на россию, чтобы принудить ее к миру, и надеется, что этому примеру последуют и другие партнеры.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас в Брюсселе перед началом Совета министров ЕС по внешним отношениям (по вопросам развития).

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«Мы обсудим также ситуацию в Украине. Эти атаки на Киев совершенно отвратительны. Очевидно, что россия усилила давление на Украину, продолжает ее бомбардировать, и мы видели самые смертоносные атаки. Поэтому от нас зависит — оказывать давление на россию, чтобы она тоже хотела мира. Мы готовы сделать это с европейской стороны и надеемся, что другие международные партнеры тоже скоро сделают это», — подчеркнула Каллас.

Высокий представитель ЕС сообщила, что на сегодняшней встрече министров стран ЕС по развитию, которая впервые будет проходить под ее председательством, будут обсуждаться последствия выхода США из программ международной помощи и возможные действия ЕС для уменьшения негативного эффекта от этого.

«Мы намерены обсудить последствия выхода США из программ помощи на развитие. Мы не можем восполнить все пробелы, связанные с выходом США, но сосредоточимся на своих стратегических приоритетах. Это будет наше соседство, свобода медиа, защита прав человека и демократия», — сказала Каллас.

Среди других вопросов, которые будут рассматривать министры — формирование следующего многолетнего бюджета ЕС и подготовка к саммиту ЕС-Африка.

Как сообщалось, в ночь на 26 мая российские захватчики совершили очередную массированную комбинированную воздушную атаку на Украину.

Укрінформ По материалам:

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