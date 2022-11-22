ЕС тоже собрался в рецессию? Чего ждать от инфляции в еврозоне — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ ЕС тоже собрался в рецессию? Чего ждать от инфляции в еврозоне Сегодня 16:09 — Валюта

Доходность по 2-летним гособлигациям Германии превысила аналогичный показатель по 10-летним. Как и в США, это является предвестником скорой рецессии в экономике. Сейчас в экономике намечается спад, однако ЕЦБ вынужден продолжать ужесточение денежно-кредитной политики из-за высокой инфляции. Это в корне отличается от того, что делалось все последние годы. Фактически регулятор осознанно «сталкивает» экономику в рецессию. Из «двух зол» выбирается наименьшее. Лучше незначительная (как полагает ЕЦБ) рецессия, чем полная потеря контроля над ростом цен.

Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Инфляция в еврозоне (%). Источник: bloomberg.com

Проблема лишь в том, до какого уровня успеет снизиться инфляция, прежде чем регулятору вновь придется начать понижение ставки. Это необходимо, чтобы не допустить более масштабного спада в экономике. Маловероятно, что к тому моменту инфляция снизится до целевых 2%. Запуск программы количественного ужесточения (QT) позволит ЕЦБ замедлить темпы повышения ставки. Судя по комментариям президента ЦБ Нидерландов Клааса Кнота (Klaas Knot), уже в начале следующего года регулятор примется за сокращение баланса.

Учетная ставка ЕЦБ (%). Источник: bloomberg.com

Несмотря на «голубиные» выступления некоторых членов ФРС, говорить о том, что американский доллар более не будет активно расти относительно других валют, пока не приходится. «Сползание» Европы в рецессию, «раскручивание» стагфляционной «спирали» в Великобритании, а также рост числа банкротств на развивающихся рынках могут привести к очередной волне «Risk-Off» на рынке. В еврозоне и Англии все внимание будет приковано к публикации индекса деловой активности PMI.

Ключевым событием станет оглашение данных о покупках в «черную пятницу». Снижение потребительской активности укажет на ухудшение ситуации в экономике, а это привнесет негатив на рынки.

RoboForex По материалам:

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