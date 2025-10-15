ЕС согласился снизить пошлины на украинские овощи и фрукты Сегодня 06:19

Совет Европейского Союза принял решение о сокращении или отмене пошлин на ряд украинских агропродовольственных товаров, в том числе свежие овощи и фрукты.

Об этом сообщает FreshPlaza.

Решение стало продолжением договоренностей между Европейской комиссией и Украиной от 30 июня 2025 года о пересмотре углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA). Цель инициативы — создание долгосрочной и взаимовыгодной торговой системы внутри процесса вступления Украины в ЕС.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил: «Сегодняшнее решение подтверждает непоколебимую и всестороннюю поддержку Украины после трех лет неспровоцированной военной агрессии россии. Мы помогаем Украине не только в военном и финансовом плане, но и через либерализацию торговли. От отмены пошлин выиграют и ЕС, и Украина — это будет способствовать экономической стабильности, развитию торговли и дальнейшей интеграции Украины в Союз».

Ожидается, что решение Совета увеличит объемы торговли между Украиной и ЕС, но обяжет украинский экспорт постепенно согласовываться со стандартами ЕС относительно хорошего содержания животных, использования пестицидов и ветеринарных препаратов. Для чувствительных товаров, таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мед, доступ на рынок останется ограниченным. Полная либерализация будет рассматриваться только для менее рисковых продуктов, включая молоко и молочные изделия.

После решения Совета, этот документ официально утвердит Комитет ассоциации Украина-ЕС в торговой конфигурации, который должен ускорить процесс отмены пошлин в двусторонней торговле.

