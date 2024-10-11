ЕС снова откладывает запуск системы въезда/выезда: в чем причина — Finance.ua

ЕС снова откладывает запуск системы въезда/выезда: в чем причина Сегодня 17:00

ЕС снова откладывает запуск системы въезда/выезда: в чем причина

Европейский Союз решил снова отложить внедрение системы въезда/выезда (EES), которая должна была быть запущена 10 ноября этого года.

Новость об откладывании новой системы границ ЕС объявила комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон во время встречи министра внутренних дел ЕС. Об этом пишет Schengen.News.

Почему так

Она также отметила, что дата уже не рассматривается, поскольку Германия, Франция и Нидерланды выразили свою неготовность. Три страны заявили, что их пограничные компьютерные системы не могут быть готовы в срок.

Выражая обеспокоенность ситуацией, комиссар Йоханссон сказала, что она надеется, что ЕС сможет начать внедрение EES как можно скорее, подчеркнув, что нет новых временных рамок.

Я надеюсь, что мы сможем начать как можно скорее, но пока нет нового графика. Это также зависит от правовой оценки, которую мы сделаем, и мы над ней сейчас работаем. сказала Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон

В качестве альтернативы Йоханссон отметила, что ЕС сейчас рассматривает поэтапный запуск ЕЭС. При этом она подчеркнула, что, даже если такое решение будет принято, поэтапное внедрение не начнется 10 ноября 2024 года.

Представитель министерства внутренних дел Германии ранее заявил, что три страны — Германия, Франция и Нидерланды — на которые приходится около 40 процентов пострадавшего пассажиропотока, не были готовы ввести новую систему границ, поскольку необходимую центральную систему должен обеспечить ЕС.

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