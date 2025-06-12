ЕС с 1 июля увеличивает тарифы на агропродукцию и удобрения из россии и беларуси — Finance.ua

ЕС с 1 июля увеличивает тарифы на агропродукцию и удобрения из россии и беларуси Сегодня 21:12

Совет министров Европейского Союза по вопросам юстиции и внутренних дел, который проходит в Люксембурге, принял решение о введении новых тарифов на импорт в ЕС сельскохозяйственной продукции и удобрений, произведенных в россии и беларуси.

«Совет ЕС принял сегодня новые тарифы на российские и белорусские сельскохозяйственные товары и удобрения. Они вступят в силу с 1 июля», — сообщает агентство со ссылкой на дипломатов, участвующих во встрече европейских министров.

Ранее комитет Европарламента по международной торговле поддержал предложение Еврокомиссии и Совета ЕС об увеличении на 50% тарифов на импорт определенных сельскохозяйственных товаров из россии и беларуси.

Укрінформ По материалам:

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