ЕС с 1 июля увеличивает тарифы на агропродукцию и удобрения из россии и беларуси — Finance.ua
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ЕС с 1 июля увеличивает тарифы на агропродукцию и удобрения из россии и беларуси

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Совет министров Европейского Союза по вопросам юстиции и внутренних дел, который проходит в Люксембурге, принял решение о введении новых тарифов на импорт в ЕС сельскохозяйственной продукции и удобрений, произведенных в россии и беларуси.
«Совет ЕС принял сегодня новые тарифы на российские и белорусские сельскохозяйственные товары и удобрения. Они вступят в силу с 1 июля», — сообщает агентство со ссылкой на дипломатов, участвующих во встрече европейских министров.
Ранее комитет Европарламента по международной торговле поддержал предложение Еврокомиссии и Совета ЕС об увеличении на 50% тарифов на импорт определенных сельскохозяйственных товаров из россии и беларуси.
По материалам:
Укрінформ
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