ЕС решил до апреля 2023 года потреблять на 15% меньше газа — Finance.ua

ЕС решил до апреля 2023 года потреблять на 15% меньше газа Сегодня 19:32 — Энергетика

ЕС решил до апреля 2023 года потреблять на 15% меньше газа

Совет Европейского союза принял решение, согласно которому странам объединения следует добровольно сократить спрос на природный газ на 15% этой зимой.

Как говорится в сообщении Совета ЕС, документ предусматривает возможность для совета инициировать «предупреждение ЕС» о безопасности поставок, и в этом случае сокращение спроса на газ станет обязательным.

«Цель сокращения спроса на газ — сэкономить его этой зимой, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставкой газа из россии, которая постоянно использует энергоносители как оружие», — сказано в сообщении.

Отмечается, что государства-члены ЕС согласились сократить свой спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, принимая необходимые для этого меры на свой выбор.

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В то же время Совет ЕС определил некоторые исключения и возможность применения частичного, а в некоторых случаях и полного отступления от цели обязательного сокращения из-за определенных ситуаций в некоторых странах-членах.

Так, совет согласился с тем, что страны, не подключенные к газовым сетям других стран ЕС, освобождаются от обязательных сокращений газа, поскольку не смогут высвобождать значительные объемы газа в пользу других стран-членов.

Государства-члены, чьи электросети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой и в большей степени зависят от газа для производства электроэнергии, будут освобождены от необходимости сокращения потребления газа в случае десинхронизации с сетью третьей страны.

Смогут ограничить объем сокращения страны с ограниченными сочленениями энергосистемы с другими странами ЕС, если они имеют и используют в полной мере инфраструктуру для приема сжиженного газа для последующей поставки в другие страны ЕС.

Также поблажки сделаны для стран, закачавших в хранилища газа в объеме большем, чем целевой, если они при этом сильно зависят от газа как сырья для важнейших отраслей промышленности.

«Предупреждение» же об обязательности сокращения спроса на газ Совет ЕС должен будет принимать по предложению Еврокомиссии в случае существенного риска серьезной нехватки газа или исключительно высокого спроса на газ, или если об этом попросят пять или более стран ЕС.

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Діло По материалам:

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