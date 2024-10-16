ЕС проводит первый саммит со странами Персидского залива с целью изолировать россию — Finance.ua

ЕС проводит первый саммит со странами Персидского залива с целью изолировать россию Сегодня 10:16

ЕС проводит первый саммит со странами Персидского залива с целью изолировать россию

Европейский Союз проводит 16 октября свой первый саммит с государствами Персидского залива в рамках дипломатических усилий ЕС по налаживанию связей с дальними друзьями с целью заручиться международной поддержкой для изоляции россии.

Об этом сообщает Reuters

После вторжения рф в Украину 27 стран ЕС наладили контакты с другими региональными блоками, проведя свой первый саммит со странами АСЕАН и первый за восемь лет саммит с сообществом стран СЕЛАК, объединяющим страны Карибского бассейна и Латинской Америки.

Цель

Цель встречи шести богатых арабских государств в Совете по сотрудничеству арабских государств Персидского залива (GCC) — сделать отношения более стратегическими, признав влияние этих стран, особенно в конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке.

«Регион Персидского залива находится на перекрестке между Азией, Европой и Африкой. Он играет очень важную роль во многих современных кризисах», — заявил чиновник ЕС.

Партнерство ЕС с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами будет включать торговлю и инвестиции, возобновляемые источники энергии, региональную безопасность и гражданские вопросы, такие как визы.

Хотя Брюссель хочет, чтобы партнеры по GCC согласовали жесткие формулировки в отношении военного нападения россии на Украину, он не ожидает, что они полностью примут его позицию по обвинению москвы. Два блока, возможно, сблизились на Ближнем Востоке, где ЕС призывает к прекращению огня в секторе Газа и более широкой деэскалации.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕС и GCC, которые начались 35 лет назад, были приостановлены с 2008 года из-за разногласий по открытости государственных тендеров и нефтепродуктов. Однако официальные лица ЕС заявили, что есть и другие пути торгового и инвестиционного сотрудничества.

По данным агентства Reuters, в марте ОАЭ также негласно призвали ЕС начать переговоры по отдельному торговому пакту с ними.

Одним из запросов со стороны Персидского залива является либерализация виз. Для краткосрочного пребывания гражданам ОАЭ не нужны визы ЕС, тогда как гражданам других стран Персидского залива необходимо получить визу на пять лет.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива — региональная закрытая международная организация. В официальном названии организации слово Персидская отсутствует, поскольку арабские государства предпочитают называть этот залив Арабским. В совет входят: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия.

Переговоры о вступлении в совет с 2005 года ведет Йемен. Из арабских государств Персидского залива членом не является Ирак. Также к участию в организации приглашены Иордания и Марокко.

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