ЕС призвал Польшу, Венгрию и Словакию к конструктивному взаимодействию в отношении украинского зерна — Finance.ua
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ЕС призвал Польшу, Венгрию и Словакию к конструктивному взаимодействию в отношении украинского зерна

Аграрный рынок
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ЕС призвал Польшу, Венгрию и Словакию к конструктивному взаимодействию в отношении украинского зерна
ЕС призвал Польшу, Венгрию и Словакию к конструктивному взаимодействию в отношении украинского зерна
Европейская комиссия призвала власти Венгрии, Польши и Словакии проявить конструктивность после того, как они в одностороннем порядке сообщили, что продолжат запрещать импорт украинского зерна.
«Нам известны заявления некоторых государств по поводу односторонних мер. Сейчас важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и взаимодействовали конструктивно», — заявили в Еврокомиссии, передает Reuters.
«Наша цель сейчас — внедрить и заставить работать новую систему», — заявили в Еврокомиссии, добавив, что встреча с представителями всех заинтересованных стран ЕС завтра предоставит возможность обсудить этот вопрос.
Издание напомнило, что война существенно ограничила возможности Украины поставлять сельскохозяйственную продукцию на мировые рынки через порты Черного моря. В этой связи украинские фермеры наладили экспорт зерна через соседние страны.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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