ЕС приблизился к неутешительной черте: население сокращается быстрее, чем ожидалось, — FT Сегодня 07:55 — Мир

2024 год может стать поворотным моментом в истории Европейского союза, поскольку, по прогнозам ООН, население, составляющее 448 млн человек, начало сокращаться.

К тому же ожидается, что оно продолжит беспрецедентно сокращаться для мирного времени, пишет Financial Times

Отмечается, что в течение 2022 года население ЕС росло после временного спада, который отражал влияние пандемии. Этому способствовал приток беженцев из Украины. В прошлом году Евростат прогнозировал, что население достигнет пика в 453 миллиона в 2026 году. Но показатели 2023 года оказались ниже ожиданий, поскольку рождаемость в ЕС упала до уровня, который Евростат не прогнозировал еще два десятилетия, что свидетельствует о том, что пика может не быть до 2026 года.

«Становится очевидным, что давно предвиденное демографическое изменение в ЕС, похоже, наступит раньше, чем прогнозировали многие эксперты. Хотя в течение последних нескольких десятилетий иммиграция помогала поддерживать численность населения, а увеличение участия иммигрантов и женщин в рабочей силе компенсировало ускоренное падение численности населения трудоспособного возраста в ЕС, скоро этих факторов будет недостаточно», — пишет газета.

По словам журналистов, во многих из 27 стран ЕС рождаемость остается крайне низкой в ​​течение десятилетий. Поскольку наиболее продуктивная часть населения сокращается, возникает дополнительное давление на государственные финансы, что влечет последствия для экономических перспектив и геополитического положения блока. Как следствие, ЕС стал полигоном для испытания пронатальной политики правительств, большинство из которых пока оказались неэффективными для остановки спада рождаемости. Другое средство — увеличение иммиграции — является политически ангажированной темой во многих столицах.

«Если мы не будем учитывать демографические тенденции и не смягчим [их], где это возможно, мы можем оказаться в ужасном сне. Эти сценарии включают «нависающие угрозы для нашей конкурентоспособности, давление на наши бюджеты, нагрузку на государственные услуги и пенсии, а также потенциал для незаполненных рабочих мест в каждом секторе экономики», — говорит Дубравка Шуица, первый в истории вице-президент Европейской комиссии по вопросам демократии и демографии.

По ее словам, этот вопрос требует большего ощущения безотлагательности среди политиков. «ЕС стоит на пороге демографической революции, требующей «глубокого переосмысления наших институциональных, политических, экономических и культурных рамок».

Страны, которые сейчас образуют ЕС, недавно столкнулись с этими демографическими вызовами. После Второй мировой войны большинство европейских стран пережили бэби-бум, способствовавший значительному росту населения на всем континенте. С этого времени произошло резкое снижение уровня рождаемости и увеличение продолжительности жизни. За это время доля населения ЕС в мировом населении сократилась более чем вдвое — до менее 6%.

Воздействие на экономику

По данным ООН, количество трудоспособного населения ЕС в возрасте 20−64 лет, обеспечивающего основную часть налоговых поступлений, сократилось с пикового показателя в 270 миллионов в 2011 году до 261 миллиона в этом году. По отношению к общей численности населения доля трудоспособного населения ЕС достигла пика в 61,4% в 2008 году, а сейчас снизилась до 58%.

С уменьшением доли занятого населения «ВВП на душу населения будет стабильно низким», — говорит Майкл Сондерс, экономист из Оксфордской экономической школы. «По сравнению с тем путем, по которому вы шли в течение большей части последних 50 лет, когда уровень жизни продолжал повышаться, это чувствуется совсем иначе».

УНІАН По материалам:

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