ЕС предоставляет Украине 500 электрогенераторов на сумму в 16 млн евро для преодоления последствий подрыва Каховской дамбы — Finance.ua
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ЕС предоставляет Украине 500 электрогенераторов на сумму в 16 млн евро для преодоления последствий подрыва Каховской дамбы

Энергетика
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ЕС предоставляет Украине 500 электрогенераторов на сумму в 16 млн евро для преодоления последствий подрыва Каховской дамбы
ЕС предоставляет Украине 500 электрогенераторов на сумму в 16 млн евро для преодоления последствий подрыва Каховской дамбы
Европейский Союз предоставляет Украине 500 электрогенераторов из своих резервов общей стоимостью 16 млн евро для преодоления последствий, обусловленных подрывом рф плотины в Новой Каховке.
Как сообщает во вторник пресс-служба Европейской комиссии, генераторы будут использовать для восстановления критически важной инфраструктуры, такой как водонасосные и канализационные станции в пострадавших районах на юге Украины.
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Генераторы имеют разную мощность от 12,5 кВА до 1100 кВА с общей финансовой стоимостью 16 млн евро.
Учитывая это, европейский комиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич сказал: «Разрушение плотины Новой Каховки стало еще одним возмутительным нападением России на критически важные объекты гражданской инфраструктуры с катастрофическими последствиями для окружающей среды и местного населения. Сметены целые села, люди остались без воды и электричества. В рамках нашего экстренного реагирования на эту катастрофу мы мобилизуем наши стратегические резервы rescEU, размещенные в Польше, для доставки 500 электрогенераторов в Украину».
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Подрыв дамбы в Новой Каховке стал причиной паводковых вод из крупнейшего в мире водохранилища, смыв села, уничтожив сельскохозяйственные угодья и ухудшив и без того тяжелую гуманитарную ситуацию на юге Украины, когда многие населенные пункты остались без доступа к воде, электричеству и жилью.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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