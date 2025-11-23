ЕС предложил три контрпредложения для мирного плана США по Украине, — WP Сегодня 11:12

Европейские лидеры разработали свои предложения по мирному урегулированию войны в Украине. Они предусматривают возобновление контроля Киевом ключевых стратегических объектов без ограничений для Вооруженных сил Украины.

Согласно копии европейского предложения, полученной изданием, никаких ограничений для украинских военных не предусмотрено. План предусматривает возвращение под контроль Украины Запорожской АЭС и Каховской дамбы, а также обеспечение свободных проходов по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Остальные территориальные споры должны рассматриваться после прекращения огня.

Как сообщает анонимный европейский чиновник, в воскресенье в Женеве к переговорам о мирном плане присоединятся чиновники из Франции, Германии и Великобритании. Обсуждение направлено на разработку совместного подхода Европы к урегулированию конфликта и обеспечению стабильности в регионе.

Мирный план США для Украины

Недавно Соединенные Штаты представили план из 28 пунктов, направленный на прекращение войны в Украине. Согласно этому проекту, который разрабатывали совместно представители США и рф, Киев должен отказаться от оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей, а также Донбасса и Луганщины. В то же время Украине предлагаются определенные гарантии безопасности. Среди других условий — уменьшение численности украинской армии и официальный отказ от вступления в Североатлантический альянс.

Лидеры европейских стран подвергли критике эту инициативу и немедленно взялись за создание собственного альтернативного плана. Между тем Дональд Трамп поставил Киеву ультиматум: согласиться на условия до 27 ноября, иначе положение Украины может ухудшиться. Однако уже 22 ноября он уточнил, что текст соглашения еще не финальный и может корректироваться.

Президент Владимир Зеленский в обращении к нации отметил, что государство стоит перед сложным выбором между сохранением собственного достоинства и риском потери главного партнера. Обсуждение американского проекта с участием Украины, ЕС и США намечено на 23 ноября в Женеве. Зеленский подчеркнул, что на этой встрече будет защищать украинские интересы.

Со своей стороны, в Кремле через пресс-секретаря Дмитрия Пескова сообщили, что якобы не видели со стороны Украины готовности приобщиться к дискуссии относительно этого мирного плана.

