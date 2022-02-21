ЕС пожаловался Всемирной торговой организации на Китай из-за патентов — Finance.ua
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ЕС пожаловался Всемирной торговой организации на Китай из-за патентов

Сегодня 22:16Казна и Политика
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Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию из-за занижения Китаем цен лицензий на патенты, что наносит миллиардный ущерб европейским технологическим компаниям.
Об этом сообщает Financial Times, пресс-служба Еврокомиссии.
Дело в необходимости производителей смартфонов получать лицензии на патенты для своих продуктов, чтобы выполнять международные стандарты. Например, использование технологии 3G, 4G или 5G. Если стороны не могут договориться о цене, ее определяет суд.
Однако в августе 2020 г. Верховный суд Китая запретил компаниям защищать свои патенты путем заключения таких лицензионных соглашений в иностранных судах. За нарушение запрета можно получить штраф в 130 тысяч евро в день, при этом решение иностранных инстанций будет проигнорировано.
Китайские производители используют этот запрет и через китайский суд могут получить лицензию на патенты европейских технологических компаний, что будет стоить вполовину меньше рыночной цены, или совсем за бесценок.
Как следствие, такие компании как Oppo, Xiaomi, ZTE и Huawei платят западным компаниям гораздо меньше денег за лицензии, чем иностранные конкуренты. Однако такие компании как шведская Ericsson, финская Nokia и японская Sharp, потеряли миллиарды евро дохода.
В ЕК заявили, что запрет обращаться в иностранные суды лишил европейские компании возможности надлежащим образом защищать свои права в судебном порядке. Такое неравенство лишает европейских производителей важного источника дохода для инвестиций в исследование и разработку, утверждает Еврокомиссия.
ЕС считает, что действия Китая несовместимы с Соглашением ВТО о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности, поэтому обратились в Организацию с соответствующей жалобой.
По материалам: Економічна Правда
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