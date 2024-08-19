ЕС подтвердил официальную дату запуска системы въезда/выезда — Finance.ua

ЕС подтвердил официальную дату запуска системы въезда/выезда Сегодня 17:22

ЕС подтвердил официальную дату запуска системы въезда/выезда

Комиссия ЕС официально подтвердила дату запуска новой системы въезда/выезда (EES).

В своей речи в eu-LISA еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что EES заработает 10 ноября 2024 года.

Об этом сообщает Schengen.News

Несмотря на то, что ранее несколько медиаплатформ объявили, что 10 ноября будет датой запуска EES, это первый случай, когда ЕС официально подтвердил дату ее внедрения и установил целевой день.

«После интенсивного диалога с государствами-членами, с вами, с разными заинтересованными сторонами я решил, что система входа/выхода заработает 10 ноября. Законодательно необходимы разные шаги, прежде чем Комиссия сможет принять официальное решение, но я с гордостью сообщаю сегодня, что 10 ноябрь является конечным днем», — сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

В дополнение к официальному подтверждению даты запуска EES комиссар Йоханссон также сообщила, что власти сейчас находятся на завершающей стадии тестирования.

Как повлияет

Как только EES вступит в силу, комиссар Йоханссон сказал, что ежегодно это повлияет на 700 миллионов путешествующих в Европу. В то же время она подчеркнула, что система обеспечит 450 миллионам европейцев чувство безопасности.

Что такое EES и как это повлияет на въезд иностранцев в ЕС

Система въезда/выезда (EES) — это автоматизированная ІТ-система, которая будет регистрировать иностранных путешественников, въезжающих на территорию ЕС для краткосрочного пребывания, независимо от того, имеют ли они право на безвизовый въезд или нет.

Система заменит нынешний ручной штамп в паспорте и будет регистрировать имя путешественника, тип проездного документа, биометрические данные (отпечатки пальцев и изображение лица), а также дату и место въезда и выезда из ЕС.

Кроме регистрации въезда и выезда путешественников система также будет фиксировать отказы во въезде.

Для чего это

Главной целью системы является модернизация управления границами, предотвращение нелегальной миграции в блок и защита европейских граждан, среди прочего. EES также поможет выявить находящихся в ЕС лиц, а также тех, кто пытается въехать в ЕС по поддельным документам.

После запуска ЕСВ, все иностранцы должны будут зарегистрироваться в системе. Данные путешественников будут храниться в безопасной базе данных в течение трех лет. Это означает, что путешественникам не нужно будет проходить процесс регистрации каждый раз, когда они въезжают и уезжают из блока.

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