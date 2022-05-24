ЕС отменил на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины — Finance.ua

ЕС отменил на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины

Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Совет Европейского Союза принял решение, позволяющее временную либерализацию торговли и другие торговые уступки по определенным украинским товарам.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

«Это значит, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будет платиться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины», — говорится в заявлении.

В Брюсселе отметили, что захватническая война россии против Украины оказала разрушительное влияние на производственные мощности страны, транспортную инфраструктуру и выход к Черному морю, а также на более широкие возможности торговли с остальным миром.

Сегодняшнее решение будет действовать в течение одного года и приостановит, в частности:

— все тарифы согласно разделу IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, установленные глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли (ПВЗСТ), которые еще не были либерализированы. Приостановка включает, в частности: промышленную продукцию, подлежащую постепенной отмене до конца 2022 года, фрукты и овощи, подлежащие системе входных цен, а также сельскохозяйственную продукцию и переработанную сельскохозяйственную продукцию, подлежащие тарифным квотам,

— взыскание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины,

— применение общих правил импорта в отношении импорта происхождением из Украины.

Ранее в ЕС начали принимать меры на местах, чтобы облегчить наземную перевозку грузов, чтобы помочь вывозить украинскую продукцию.

Например, Еврокомиссия уже приступила к либерализации условий для украинских водителей грузовиков, которые перевозят грузы между Украиной и ЕС, а также облегчения транзита и использования инфраструктуры ЕС для направления украинского экспорта в третьи страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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