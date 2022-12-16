ЕС окончательно одобрил 9-й пакет санкций против россии: о чем идет речь — Finance.ua

ЕС окончательно одобрил 9-й пакет санкций против россии: о чем идет речь Сегодня 16:00

Совет ЕС утвердил в пятницу девятый пакет новых санкций, направленных на усиление давления на россию в связи с ее войной против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«После продовольствия и голода путин теперь используют зиму как оружие, намеренно лишая миллионы украинцев воды, электричества и отопления. Европейский Союз отвечает на эту последнюю эскалацию и военное преступление нашим девятым пакетом жестких санкций. Мы продолжим направлять санкции против экономики и против тех, кто способствует этой жестокой войне», — прокомментировал решение Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Согласованный пакет вводит

новые меры экспортного контроля и ограничения на товары и технологии двойного назначения, а также товары и технологии, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, значительно расширяя список субъектов, связанных с военно-промышленным комплексом россии.

В частности, санкции будут применяться к 168 дополнительным субъектам, связанным с оборонно-промышленным комплексом рф.

«Это обеспечит невозможность свободной торговли ключевыми химикатами, нервно-паралитическими веществами, приборами ночного видения и радионавигации, электроникой и IT-компонентами, которые может использовать российская военная машина», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Чтобы избежать обхода санкций, в список также включены некоторые контролируемые россией организации, базирующиеся в незаконно аннексированном Крыму или Севастополе.

Кроме того, ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиационной и космической промышленностью, включив в пакет авиационные двигатели и их части.

Этот запрет будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты, то есть отныне будет запрещен прямой экспорт двигателей для беспилотников в россию и любую третью страну, которая может поставлять беспилотники в россию.

Отмечается, что ни одна из санкционных мер никоим образом не касается торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения.

Однако сказано, что учитывая позицию ЕС относительно борьбы с отсутствием продовольственной безопасности во всем мире, а также во избежание сбоев в каналах оплаты сельскохозяйственной продукции, было решено ввести новые послабления, позволяющие размораживать активы и предоставлять средства и экономические ресурсы определенным лицам, которые играют значительную роль в международной торговле сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, включая пшеницу и удобрения, до их включения в список.

ЕС также заморозит активы еще двух российских банков и добавит Всероссийский банк регионального развития в список организаций, на которые распространяется полный запрет проведения операций.

Кроме того, Совет ЕС инициировал процесс приостановки лицензий на вещание еще четырех российских СМИ: "НТВ"/"НТВ Мир«, «Россия 1», «РЕН ТВ» и «Первый канал». Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства российской федерации и используются им для непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде, которые легитимизируют агрессию россии и подрывают поддержку Украины.

Сегодняшние решения также вводят запрет на предоставление российской федерации услуг ЕС по рекламе, исследованию рынка и опросу общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции и техническому контролю.

ЕС также расширит запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, дополнительно запретив новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, кроме горнодобывающей и карьерной деятельности с использованием некоторых критически важных видов сырья.

Отныне гражданам ЕС будет запрещено занимать какие-либо должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых государством юридических лиц, организаций или органов, размещённых в россии.

В дополнение к экономическим санкциям Совет ЕС решил расширить список индивидуальных санкций, включив в него новых физических и юридических лиц.

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Економічна Правда По материалам:

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