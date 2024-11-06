ЕС оценит, соответствует ли операционная система iPad от Apple технологическим правилам блока — Finance.ua
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ЕС оценит, соответствует ли операционная система iPad от Apple технологическим правилам блока

Технологии&Авто
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ЕС оценит, соответствует ли операционная система iPad от Apple технологическим правилам блока
ЕС оценит, соответствует ли операционная система iPad от Apple технологическим правилам блока
Антимонопольные регуляторы ЕС оценят, соответствует ли операционная система Apple для iPad правилам блока, направленным на сдерживание власти больших технологий.
Об этом сообщает Reuters.
Этот шаг исполнительной власти ЕС, выступающей в роли защитника конкуренции в блоке, последовал за публикацией компанией Apple отчета о соответствии своей операционной системы iPad OS, определенной Комиссией в апреле как важное средство связи бизнеса со своими клиентами.
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«Теперь Комиссия тщательно оценит, являются ли меры, принятые в отношении iPad OS, эффективными для соблюдения обязательств DMA», — говорится в заявлении антимонопольного органа ЕС.
Закон о цифровых рынках (DMA), вступивший в силу в начале этого года, требует от Apple разрешить пользователям устанавливать на iPad веб-браузер по умолчанию, разрешить альтернативные магазины приложений в своей операционной системе, а также разрешить наушники и смарт-ручки для доступа к функций iPad OS.
Нарушения DMA могут стоить компаниям штрафов в размере до 10% от их глобального годового оборота.
По материалам:
Економічна Правда
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