ЕС обяжет компании раскрывать размер заработных плат — Finance.ua
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ЕС обяжет компании раскрывать размер заработных плат

Личные финансы
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ЕС обяжет компании раскрывать размер заработных плат
Парламент Европейского Союза 30 марта принял законопроект, который запретит работодателям держать в тайне уровень заработной платы. В целом, закон призван преодолеть дискриминацию в оплате труда на гендерной основе. Об этом пишет work.ua.
Право на равную оплату труда закреплено в договорах ЕС с момента создания Европейского экономического общества в 1957 году. Но до сих пор в ЕС женщины зарабатывают в среднем на 13% меньше, чем мужчины.
Наибольший разрыв в оплате труда наблюдается в Латвии — там он составляет 22%, а самый маленький в Люксембурге — 0.7%.
«Слишком долго экономика была организована с учетом мужчин, женщины не были нормой. Вы можете увидеть это в представительстве женщин на руководящих должностях, в разрыве в оплате труда, в разрыве в пенсии», — сказала евродепутат Самира Рафаэла, передает euobserver.
Одобренный Европарламентом законопроект предусматривает, что:
  • названия должностей в вакансиях будут гендерно-нейтральными;
  • работодателям запретят скрывать заработную плату и обяжут указывать диапазон зарплаты для должности, на которую претендуют кандидаты;
  • наем должен производиться без дискриминации;
  • работодателям нельзя спрашивать о предыдущей оплате труда кандидатов.
Чтобы отслеживать разницу в оплате труда, европейские компании, где работают более 100 сотрудников, должны будут отчитываться. Если окажется, что разница между зарплатами женщин и мужчин превышает 5%, компании придется это исправить и уплатить штраф стране (также, вероятно, компенсацию работникам, которых дискриминировали). Со своей стороны государства-члены ЕС должны ввести эффективные наказания для нарушающих правила работодателей.
«Этот закон ясно показывает, что мы не принимаем никакой гендерной дискриминации в оплате труда в ЕС. Исторически сложилось, что труд женщин недооценивается, и этой директивой мы делаем важный шаг для обеспечения равной оплаты за равноценную работу», — сказала депутат Европарламента от Дании Кира Мари Петер-Хансен.
Теперь Европейский совет должен одобрить и подписать закон этой весной, после чего текст будет опубликован в «Официальном журнале ЕС». Новые правила вступят в силу через двадцать дней после опубликования.
Страны-члены ЕС будут иметь три года, чтобы включить правила в свое национальное законодательство.
Кстати, подобный законопроект был принят в Австралии. Там компании, где количество сотрудников составляет более 100 человек, обяжут ежегодно отчитываться об уровне гендерного разрыва в оплате труда. Правила вступят в силу с 2024 года, пишет Bloomberg.
По материалам:
Finance.ua
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