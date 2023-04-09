ЕС обяжет компании раскрывать размер заработных плат — Finance.ua

ЕС обяжет компании раскрывать размер заработных плат Сегодня 12:35 — Личные финансы

запретит работодателям держать в тайне уровень заработной платы. В целом, закон призван преодолеть дискриминацию в оплате труда на гендерной основе. Об этом пишет Парламент Европейского Союза 30 марта принял законопроект, которыйВ целом, закон призван преодолеть дискриминацию в оплате труда на гендерной основе. Об этом пишет work.ua.

Право на равную оплату труда закреплено в договорах ЕС с момента создания Европейского экономического общества в 1957 году. Но до сих пор в ЕС женщины зарабатывают в среднем на 13% меньше , чем мужчины.

Наибольший разрыв в оплате труда наблюдается в Латвии — там он составляет 22%, а самый маленький в Люксембурге — 0.7%.

«Слишком долго экономика была организована с учетом мужчин, женщины не были нормой. Вы можете увидеть это в представительстве женщин на руководящих должностях, в разрыве в оплате труда, в разрыве в пенсии», — сказала евродепутат Самира Рафаэла, передает euobserver.

названия должностей в вакансиях будут гендерно-нейтральными;

работодателям запретят скрывать заработную плату и обяжут указывать диапазон зарплаты для должности, на которую претендуют кандидаты;

наем должен производиться без дискриминации;

работодателям нельзя спрашивать о предыдущей оплате труда кандидатов.

Чтобы отслеживать разницу в оплате труда, европейские компании, где работают более 100 сотрудников, должны будут отчитываться. Если окажется, что разница между зарплатами женщин и мужчин превышает 5%, компании придется это исправить и уплатить штраф стране (также, вероятно, компенсацию работникам, которых дискриминировали). Со своей стороны государства-члены ЕС должны ввести эффективные наказания для нарушающих правила работодателей.

«Этот закон ясно показывает, что мы не принимаем никакой гендерной дискриминации в оплате труда в ЕС. Исторически сложилось, что труд женщин недооценивается, и этой директивой мы делаем важный шаг для обеспечения равной оплаты за равноценную работу», — сказала депутат Европарламента от Дании Кира Мари Петер-Хансен.

Теперь Европейский совет должен одобрить и подписать закон этой весной, после чего текст будет опубликован в «Официальном журнале ЕС». Новые правила вступят в силу через двадцать дней после опубликования.

Страны-члены ЕС будут иметь три года, чтобы включить правила в свое национальное законодательство.

Кстати, подобный законопроект был принят в Австралии. Там компании, где количество сотрудников составляет более 100 человек, обяжут ежегодно отчитываться об уровне гендерного разрыва в оплате труда. Правила вступят в силу с 2024 года, пишет Bloomberg.

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